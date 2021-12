Dos semanas sin muertes por coronavirus en Granada, el segundo periodo más largo de la pandemia

El parte del coronavirus en Granada llega esta jornada con datos completamente 'contaminados' por el efecto que ha tenido el festivo. Solo se han sumado 10 contagios más al balance diario, una cifra que sería la mejor del último mes si no fuera porque no es verdad, no es real. Así que todos los datos relativos a casos e incidencia son inválidos para esta jornada donde al menos sí se puede contar con un buen registro: ya van dos semanas seguidas sin que se contabilicen muertes por coronavirus en la provincia, ni tampoco se han contabilizado nuevos ingresos.

El mejor dato es el que habla de las muertes por coronavirus confirmadas en la provincia de Granada. Son catorce días sin que nadie fallezca por el virus, estancado por suerte en los 1.885 decesos desde que empezó la pandemia mundial allá por marzo de 2020. Se trata del segundo periodo más largo de esta crisis sin fallecimientos notificados por el patógeno y el trecho de tiempo más extenso sin óbitos sin que medien medidas de prevención extremas como los confinamientos duros.

Es más, el periodo de mayor estabilidad sin muertes por Covid-19 se alcanzó en los meses posteriores al primer y estricto confinamiento que casi erradicó los contagios hasta la llegada de la segunda ola en otoño de 2020. Fue entonces cuando el goteo de muertes no había dado muchos días seguidos sin fallecimientos. Pero antes, el verano de ese año, hubo un mes exacto, 30 días, entre el 10 de julio y el 9 de agosto sin que nadie muriera en Granada por coronavirus (la cifra se quedó intacta en 288 decesos).

Antes también hubo un periodo de 'tranquilidad', entre el 30 de mayo y el 8 de julio de 2020, cuando se alcanzaron los 287 muertos. Pero los datos en ese periodo no son fiables porque los métodos de recuento se afinaron más y hubo varios reajustes que en ese margen temporal redujeron las cifras de muertes varias veces.

Pero desde entonces, el actual periodo es el más largo sin muertes notificadas en Granada por Covid. La muerte producida en la provincia por coronavirus con una fecha de diagnóstico más reciente data de una persona detectada como positiva el 14 de noviembre, y la anterior, de 2 del mismo mes. Y en octubre fueron 6 las personas confirmadas con Covid que murieron. El efecto de las vacunas es muy evidente para evitar los decesos por Covid, y la aceleración del proceso para inmunizar a los más mayores está evitando muchas muertes. De hecho, a partir de 65 años están las franjas de edad con menor impacto de los contagios en la actualidad.

El resto de cifras vienen 'contaminadas' por el festivo de ayer. Salud ha notificado 10 casos de Covid, pero esta cifra no se corresponde con la realidad, ya que cuando la tendencia actual es a contabilizar cada día una media de 84 casos diarios en la última semana, y 57, 41, 32 y 25 en las cuatro anteriores, remitir 10 es poco menos que mentira. Ya mañana se empezará a comprobar este hecho.

Los diez casos notificados lo corrompen todo porque estabilizan todas las tendencias o incluso las bajan. Por ejemplo, se ha pasado de una velocidad de aumento de casos del 96% esta semana con los datos hasta ayer, a bajar al 47% gracias a la cifra de hoy. Y las tasas de incidencia, en este caso, hacen un poco más fiable el dato a dos semanas, menos afectad por un dato contaminado de un día puntual, y desde el martes, ha subido cuatro puntos hasta colocarse en 85,3 casos por cada 100.000 habitantes. Sí se resiente la ratio a siete días, que pasa de los 48,5 del martes a los 42,9 de este jueves post-puente.

En cuanto a hospitalización, quizás esté contaminado pero no se puede saber porque la tendencia de los últimos meses es siempre la misma, no se lamentan nuevos ingresos en planta ni en Cuidados Intensivos. Sin embargo, la situación real se ha 'desbocado' un poco. En apenas dos días hay diez personas más encamadas en los centros asistenciales granadinos y se alcanza la treintena de pacientes, lo cual indica que hay mucho desfase entre los datos de nuevos ingresos y de recuento real. Hay 30 granadinos hospitalizados, de los cuales 25 están en planta (+5) y en Cuidados Intensivos hay 5, los mismos del día anterior.

Estos aumentos son lógicos y está siendo ahora cuando de verdad se están notando los contagios acumulados de las últimas 3-4 semanas. En las siguientes irá a más aunque, por contextualizar: recordar que los planes de contingencia iniciales se activan con 144 pacientes hospitalizados, para lo que quedarían más de cien camas por ocupar todavía. Y por otro, hace un año la situación era mucho peor con 323 ingresados, 239 en planta y 84 en UCI.