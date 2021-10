El sexo no tiene edad, no hay excusas

El sexo hace que el mundo gire, y nos acompaña a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. No se trata solo de lo que hacemos con nuestro cuerpo, es cómo nos sentimos, nos relacionamos y nos expresamos. El sexo es una forma de expresión de amor, pasión, complicidad y placer en la pareja. Una forma de expresión que es única y evoluciona a medida que pasamos por diferentes edades y etapas. A pesar de la creencia popular de que las relaciones sexuales disminuyen a medida que nos hacemos mayores, bien sea por una falta de libido o deseo sexual, la realidad es que en la mayoría de los adultos sanos el placer y el interés por el sexo no disminuye con la edad.

En el sexo, como en la vida en general, empezamos corriendo carreras de 100 metros lisos, luego disputamos largas distancias a un ritmo más pausado y terminamos dando un pequeño paseo por el parque. Sea como sea, lo importante es que siempre seguimos caminando. Por este motivo, hay que acabar con todos los prejuicios que existen sobre la edad y el sexo. La sexualidad no es solo cosa de jóvenes, cualquier persona puede disfrutar de ella al máximo. Como apuntan desde Diversual, expertos en sexualidad y tienda erótica online, “el sistema de creencias interfiere en la vida sexual de todas las personas, aunque posiblemente más aún en la edad adulta y la vejez. Según las circunstancias y la etapa vital, puede disminuir la actividad, pero no el deseo.”

Distinta etapa, distinta forma de disfrutar

La edad no acaba con la sexualidad o hace que los mayores no tengan interés por el sexo y el placer sexual, y tampoco influye ni en la calidad ni la calidad del sexo. Lo único que ocurre es que los deseos sexuales se transforman a lo largo de la vida, por lo que no hay nada ni nadie que nos impida disfrutar del sexo a cualquier edad. De esta forma, si el sexo es fundamental para su estilo de vida y su felicidad a los 30, probablemente seguirá siendo importante a los 60. La satisfacción sexual está más relacionada con nuestra capacidad de adaptación a la evolución de la relación con el placer, tanto en solitario como en pareja.

Está en nuestras manos seguir disfrutando del sexo a cualquier edad, especialmente experimentando nuevas técnicas y prácticas sexuales para no caer en la rutina. Cada etapa hay que afrontarla como un viaje de exploración para descubrir qué cosas funcionan y brindan mayor excitación, placer y orgasmos. También es importante tener en cuenta que, aunque la frecuencia puede disminuir, la calidad puede aumentar. Todo ello sin olvidar los beneficios que tiene el sexo para la salud. Mantener una vida sexualmente activa mejora el bienestar físico y emocional, ya que fortalece el sistema inmunológico, contribuye al alivio del dolor y levanta el estado de ánimo. Pero aún hay más, más allá de los beneficios físicos y mentales, el sexo hace más fuerte la relación de pareja.