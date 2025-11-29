Sierra Nevada despierta: la temporada arranca con sol, novedades y buen ambiente

Una chica disfruta de la apertura de la temporada de esquí en Sierra Nevada

La estación granadina de Sierra Nevada ha abierto oficialmente la temporada de esquí 2025-26 este sábado, 29 de noviembre, con una oferta inicial que combina modestia y ambición. La zona de Borreguiles es la única disponible en un primer fin de semana con 7 kilómetros esquiables, 355 metros de desnivel y un total de nueve remontes en funcionamiento.

Las condiciones han permitido que muchas familias y esquiadores habituales arranquen la temporada desde primera hora con un paisaje blanco, temperaturas suaves y un ambiente mucho más relajado de lo habitual en pleno arranque oficial.

Sol, tranquilidad y primeras caídas

Desde primera hora, Borreguiles presentaba un aspecto invernal y un ambiente pausado. Familias equipadas al completo estrenaban material mientras los más pequeños recibían las primeras lecciones tras unas cuantas caídas. “Vamos a ver, Pablo, no puedes bajar así, no estás haciendo nada bien”, decía un padre a su hijo entre risas.

Apertura de la temporada esqui en Sierra Nevada / Antonio L. Juárez / PicWild

El día dejaba también escenas de primera vez, como la de Carmen, Laura y Cristina, procedentes del interior de La Mancha: “La sierra está muy hermosa, es impresionante. Hace menos frío del que esperábamos. Para quienes no esquiamos falta algo de señalización, pero el telecabina está muy chulo, aunque se nota que falta nieve. Esto nos recuerda un poco a La sociedad de la nieve”.

Javi y Elena, de Granada y Almuñécar, destacaban que “esperábamos menos nieve”, mientras que Rosa, llegada desde Murcia, aseguraba que “nunca habíamos venido tan pronto, todos los años aprendemos un poco más esquiar”.

Para Dani y Andrés, llegados desde Huelva, la visita tenía un objetivo familiar: “Venimos para que los niños vean la nieve. Hacía 15 años que no venía”.

En los negocios de Borreguiles, el arranque se ha vivido con calma. Paqui, trabajadora de uno de ellos, explicaba: “Estamos tranquilos en este primer día. La semana que viene se prevé más nieve y más gente. Hace un día de sol maravilloso, con temperatura buena, y la gente está muy contenta. Somos personas de montaña y llevamos ocho años aquí”.

El influencer Niño Safaera en la apertura de temporada en Sierra Nevada / Antonio L. Juárez / PicWild

Además, entre los visitantes también se ha dejado ver el influencer gastronómico granadino Sergio, conocido como El Niño Safaera: “Vengo a esquiar para ver cómo están los kilómetros que han abierto y a quitarme el monillo. Vale mucho dinero, pero me gusta venir. Me gusta el ambiente, los amigos, el colegueo. Recomiendo venir aunque siempre con cuidaico”.

Snowfactory, cañones, mejoras en pistas e instalaciones

Una de las claves de este inicio ha sido la inversión en innovación y mejoras infraestructurales. La campaña contempla una inversión cercana a los 17,5 millones de euros para esta apertura, parte de un plan cuyo acumulado supera los 120 millones en los últimos años.

Entre las novedades técnicas, destacada un contenedor de fabricación de nieve llamado Snow Factory Polar, instalado en Mirlo Blanco, que produce nieve de alta calidad independientemente de las temperaturas exteriores, permitiendo asegurar un manto blanco cuando las condiciones naturales no bastan.

Doce nuevos cañones de producción de nieve que se suman a los ya existentes, lo que facilita ampliar la superficie esquiable independientemente del frío extremo. Tres máquinas pisapistas nuevas, renovación del alumbrado en las pistas de El Río y Maribel (mejorando además la experiencia nocturna) y mejoras en el parking y oficinas de Pradollano. Además del proyecto de reforma del antiguo restaurante en Borreguiles (donde estaba Nevasol), aunque los trabajos aún no han terminado puesto que se espera que esté operativo en Navidad.

Apertura de la temporada esqui en Sierra Nevada / Antonio L. Juárez / PicWild

“No solo se abren pistas, se abre la ilusión”

Para los empresarios de la estación, el arranque tiene un carácter simbólico y económico. Ordoño Vázquez, presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, ha asegurado que “la temporada comienza maravillosamente. Para nosotros no solo abren las pistas, abre la ilusión, las ganas de nieve. Se abre una puerta a la riqueza, al empleo, al trabajo. Es un momento muy especial para todos y lo vivimos con mucha ilusión”.

Vázquez ha destacado que este año la climatología ha permitido adelantar los preparativos respecto a campañas anteriores:“La rueda empieza mucho antes a funcionar y podemos preparar la temporada con el tiempo que queremos, incluida la campaña navideña, con las empresas y el personal listos y las pistas acondicionadas para que esta temporada sea inolvidable”.

Por su parte, la Rocío Díaz, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, ha indicado que este arranque constituye “el mejor comienzo de los últimos cuatro años”. Además, ha recordado que las inversiones del plan actual permiten modernizar la estación, mejorar la nieve producida, los remontes, la hostelería y los servicios a visitantes.

Rocío Díaz, Jesús Ibañez, Antonio Granados y Ordoño Vázuez junto a la nueva maquinaria de Sierra Nevada / Antonio L. Juárez / PicWild

Sobre los comercios, se calcula que entre el 15 % y el 20 % estarán operativos este fin de semana (sobre todo tiendas pequeñas, cafeterías, escuelas de esquí) dejando los hoteles y negocios más grandes para el puente de la Constitución.

La consejera ha aseverado que la inversión acumulada desde 2019 alcanza los 120 millones de euros, lo que ha permitido “modernizar una estación que estaba absolutamente olvidada”.

En cuanto a la carretera de acceso, ha avanzado que las obras comienzan ahora con estudios geotécnicos y replanteos topográficos, y se prolongarán durante 24 meses compatibles con la actividad de la estación: “Estabilizaremos taludes, construiremos nuevos miradores y rotondas para mejorar el flujo de visitantes y ampliaremos zonas de aparcamiento. Es una inversión necesaria para dotar de seguridad una vía de alta montaña que necesitaba una mejora integral”.

Con la vista puesta en el puente de diciembre y en una Navidad que se prevé a pleno rendimiento, Sierra Nevada encara la nueva temporada apoyada en inversión y una comunidad que no falla ni en los arranques más discretos.