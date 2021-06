Del silencio a la "presión" y del 'sumar' a las bajas: el goteo de salidas en Cs Granada continúa

Nuevo día en la Plaza del Carmen y nuevas incógnitas que hacen que esa mítica frase de "qué pasará, qué misterios habrá", que cantaba Raphael, sea el leitmotiv que persiste a nivel político y mediático en Granada. El alcalde quiere seguir siendo alcalde y es él quien elige (de momento) el poder seguir siendo alcalde, que diría Rajoy. Eso sí, lo que no quiere es entrar a valorar día tras día la polémica del 2+2 o esa fuga de militantes, a la que trata de quitar hierro, que sigue mermando día sí y día también a la formación naranja en la provincia. Y es que ni siquiera las palabras del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dijo que "no parece viable. Es muy difícil, por no decir casi imposible" que pueda gobernar una ciudad de tal calado con un solo concejal para todas las áreas, tan solo unas horas después de haber coincidido con él en Sevilla, durante la presentación del Anuario de Grupo Joly, hacen que se inmute.

Luis Salvador sigue con su hoja de ruta y los demás partidos políticos, también. Uno acude en calidad de alcalde a actos y visitas, los otros comparecen para insistir en que abandone "la actitud esperpéntica que mantiene desde hace unos días", unas palabras que son del viceportavoz y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Ángel Fernández Madrid y que, a fin de cuentas, vienen a decir lo mismo que desde que estalló el gobierno municipal han repetido todas las formaciones políticas, cada uno tirando para lo suyo.

Mientras que los socialistas le piden "que deje gobernar a la lista más votada, que encabeza Paco Cuenca", el PP y sus excompañeros de Cs quieren que dimita para hacer efectivo el 2+2. Sin embargo, a esta opa hostil al alcalde se unido además otros sectores.

Este viernes los sindicatos mayoritarios del Ayuntamiento tras una reunión mantenida con el alcalde, quien 24 horas antes se repartía la presidencia de las Comisiones Municipales con su único concejal afín y aseguraba que con el apoyo de los funcionarios seguiría gobernando, aseguraban que "no pueden ni deben adoptar decisiones en la vida municipal que corresponden en exclusiva a los políticos".

"Están sujetos a una relación con la administración donde prima la imparcialidad y la objetividad", explicaron los sindicatos, que rechazaron "con total rotundidad" que la plantilla del Consistorio pueda suplir en alguna forma la figura de los concejales. "Solo estos, al frente de cada área, son los legitimados para adoptar las decisiones políticas que rigen la vida diaria de cualquier Ayuntamiento", dijeron. Pero no son los únicos que se rebelan contra el regidor.

Cabe recordar que la plataforma ciudadana Juntos por Granada ha convocado una concentración en la Plaza del Carmen para el próximo martes a las 20:30 horas, para exigir un nuevo gobierno municipal –o, lo que es lo mismo, que dimita el alcalde–, convocatoria que no deja de circular por las redes sociales y que incluso ha empezado a ser publicitada, de forma extraoficial, por algún que otro partido político de los que se sientan a la izquierda durante el pleno municipal.

En resumen, distinto día, misma cantinela y misma postura de un Luis Salvador que no quiere hablar más de ese asunto, casi emulando lo mismo que pasaba hace dos años, siendo entonces Sebastián Pérez, artífice pionero de que Granada desemboque en esta situación, quien declinaba seguir haciendo comentarios sobre lo que se pactó o dejó de pactarse.

"No voy a hablar más de esto. No vamos a entrar en si fulano ha dicho o no, porque meter presión no ayuda al día a día de la ciudad", dijo el alcalde la mañana de este viernes, un día después de que decretase el reparto de las presidencias de las Comisiones Municipales con el único concejal afín que le queda en el gobierno de la capital, José Antonio Huertas.

"Todo lo que se ha dicho en este momento creo que se tenía que decir. Que cada uno escenifique lo que tenga que escenificar", indicó Salvador, respecto a las instancias desde el PP, tanto de Génova como desde el PP-A, para que de un paso al lado. Para Salvador, todo esto solo son "medidas de presión" sobre un acuerdo que, según mantiene el regidor, no era así. "Han estado callados dos años porque no era así y ahora de repente dicen que sí en una medida de presión desde otros ámbitos, como el regional, que antes decían que no era así dicen que sí, y además lo ponen en condicional si hubiese habido...", aseveró el alcalde.

Sin embargo, lo cierto es que la foto que muestra sus apoyos cada vez cuenta con menos figurantes, ya no solo dentro del Ayuntamiento, sino en las filas naranjas. El respaldo de la dirección de Cs a Salvador, que vincula su resistencia en Granada a la Alcaldía de Madrid, Málaga y otras 200 en España, no ha sido bien acogido por parte de algunos militantes que ya han comenzado a darse de baja a nivel provincial. A principios de semana se conocía que los concejales granadinos Manuel Olivares y Lucía Garrido se desvinculaban de Cs, pero además, estas salidas coincidían con la de Juanmi Perea, el afiliado más antiguo de la provincia, que además fue el líder de las juventudes de Cs en Andalucía durante varios años.

Asimismo, también dijeron adiós a las siglas naranja los concejales de Campotéjar, así como el de Monachil, Enrique Valenzuela. Si bien, las más sensibles de los últimos días a nivel orgánico han sido las de la secretaria de Acción Institucional y concejal en Jun, María Amparo Siles –era la tercera de abordo y un apoyo de Salvador a nivel provincial, tras la reestructuración de la formación que se efectuó el pasado noviembre de 2020–, y la de quien fue dirigente andaluza, máxima responsable de Cs en Granada algunos años y concejal en Otura, María Jesús Aguilera.

Sin embargo, Salvador quiere mostrarse confiado y quitar importancia a unas bajas sensibles a ojos de muchos, pero sobre las que él prefiere pasar de largo. "Estamos hablando de partidos con miles de militantes, que dos o tres se den de baja… Es que no voy a hablar de eso", manifestó el regidor. La polémica continúa.