Los sindicatos llaman a movilizarse contra el "deterioro del sistema sanitario" en Granada

El "deterioro del sistema público sanitario" hará a los granadinos salir a la calle el próximo viernes 19 de febrero. Así lo han anunciado los sindicatos CCOO y UGT que han convocado una manifestación que partirá a las doce del mediodía desde Puerta Real. En la entrada del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el secretario general de Sanidad de CCOO Granada, Felix Alonso, y su homólogo en UGT, Luis Miguel Gutiérrez, han hecho un llamamiento a la participación en la cita, ante los recortes que viene sufriendo nuestro sistema público de salud, para exigir más personal sanitario, y que se refuerce la atención a los usuarios en los centros de salud y hospitales de nuestra provincia.

Para Luis Miguel Gutiérrez, "se puede demostrar con datos que existen graves deficiencias en el sistema de sanidad y eso repercute en sus trabajadores y en la ciudadanía". Según indicó, "se hacen planes de atención primaria que se conocen por los medios de comunicación, porque no se llegan ni a debatir en las mesas sectoriales ni se nos comunica a los Sindicatos, lo que además son aspectos que repercuten en los derechos de la clase trabajadora".

Así, el representante de UGT ha calificado el plan de atención primaria como el de las “peonadas”, es decir, con el mismo personal se le propone que amplíen las jornadas laborales a cambio de un plus, jornadas de más de 12 horas, viendo más de 100 pacientes, pacientes de los que no tienen seguimiento porque no son de su cupo. Este es el famoso plan de la Junta de Andalucía, al que los 8.000 profesionales de enfermería y 7.000 médicos/as se han acogido sólo 700 profesionales

Así, detalla Gutiérrez, "como no encuentran a médicos y enfermeros y se ha despedido a 8.000, la Junta de Andalucía ha propuesto a los profesionales jubilados si se quieren reincorporar" al sistema para "arrimar el hombro". El resultado, recuerda el ugetista, es que ha aceptado un médico y 5 profesionales de enfermería, es evidente que no es la solución, y se demuestra que no hay un verdadero interés en arreglar el problema.

Por su parte, el responsable del sector en CCOO Granada, Félix Alonso, ha calificado de “caótica“, la situación que vive la Sanidad en nuestra provincia y en nuestra Comunidad Autónoma. “Basta con darse una vuelta por cualquier centro de salud para comprobar las colas eternas, las demoras en la atención superiores a la semana, y un largo etcétera de dificultades que dificulta el acceso de la ciudadanía a nuestra sanidad pública”, explica el representante sindical. Un colapso que está empezando a afectar negativamente a tratamientos de dolencias crónicas cuyos enfermos y enfermas son las principales víctimas de esta falta de personal sanitario. Además, explica Alonso, a CCOO nos preocupa que la brecha digital está dejando fuera del sistema a las personas mayores y a quienes carecen de medios para conectarse digitalmente.

En cuanto a la atención en los Hospitales de la provincia, para el secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Granada, los datos son realmente pesimistas. Granada ha perdido en los últimos trece años un total de 266 camas volviendo a cifras de 2014. Y a pesar de los esfuerzos del Gobierno andaluz por derivar pacientes a la sanidad privada (en 2021, la asistencia sanitaria externalizada se incrementó en un 43%), tenemos a 720.606 personas en Andalucía en las listas de espera, que siguen aumentando. En definitiva, somos la comunidad autónoma con menor gasto sanitario público por habitante (1.321 euros por persona) pese a ser el territorio de mayor extensión y más poblado de todo el territorio nacional.

Por todo ello, desde ambos Sindicatos llaman a la manifestación del próximo 19 de febrero: en Granada, que partirá a las 12:00h. desde Puerta Real, para exigir recursos suficientes y que se cuide a los profesionales para seguir teniendo una sanidad pública de calidad, de toda y para toda la ciudadanía.