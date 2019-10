La anterior corporación municipal no facilitó al Ministerio los sueldos del alcalde y los concejales

Luis Salvador cobra 68.035 euros al año por ser alcalde de Granada según el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Granada. Esto significa que su retribución mensual es de 4.645 euros mensuales en catorce pagas según se detalló en el pleno de organización realizado allá por julio. Estos datos recientes contrastan con los no publicados por la anterior corporación municipal no facilitó al sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio. No enviaron ni los sueldos del anterior alcalde Paco Cuenca ni de los concejales, lo que da idea del cierto descontrol por el que se rige el Consistorio en los últimos tiempos.

Y es que el Ministerio ha dado a conocer los datos de 2018 del sistema de Información Salarial Puestos de la Administración, con información de los municipios del país y las diputaciones, así como de los funcionarios. La información se ha elaborado con los datos de 4.063 municipios mientras que más de 1.100 no los han facilitado, entre ellos capitales importantes como Granada, Tarragona y Ourense, o ciudades como Jerez de la Frontera, Sabadell, Getafe, Coslada o Calviá. No hay datos tampoco de ninguna localidad navarra.

Los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia son los que más cobran del país según el ranking de sueldos que ha publicado el Ministerio de Política Territorial, con retribuciones de 103.667, 99.999, 92.911 y 85.602 euros, respectivamente. En el otro extremo de sueldos se encuentran Colunga (Asturias), Marchamalo (Guadalajara) y San Martín y Mudrián (Segovia), que aseguran tener dedicación exclusiva también pero cobran, cada uno, 6.059, 4.623 y 929 euros anuales.

Del total del país, 2.620 alcaldes aseguran no cobrar ninguna retribución por su trabajo y de los que sí declaran tener ingresos municipales, 1.515 aseguran dedicarse en exclusiva al ayuntamiento. Los que más ingresan son los alcaldes de las grandes ciudades, con las tres capitales vascas en los seis primeros puestos. Después de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se sitúan el alcalde de San Sebastián (83.869 euros) y el de Vitoria (82.416).

El grueso de los alcaldes de las capitales de provincia trabaja únicamente para su municipio, menos el de Oviedo (20.600 euros) y el de Teruel (11.893 euros), que no se dedican en exclusiva al consistorio, según este informe oficial.

Los sueldos más habituales de estos regidores van de los 55.000 a los 70.000 euros. Destacan por debajo los casos de Zamora (33.214), Huesca (34.446) o Girona (39.692 euros), que además contrastan con otros sueldos en sus propias comunidades autónomas. En Cataluña, Girona se sitúa lejos de los casi 100.000 euros de Barcelona, pero también de los 70.000 de Lleida.

En Castilla y León, el alcalde zamorano cobra menos de la mitad que el de Valladolid (76.500) o Burgos (70.959), mientras que tiene más cerca a los de Palencia (45.781) y Soria (54.847). Y en el caso de Huesca, también está a una distancia del salario del alcalde de Zaragoza (75.749).

De los 4.063 municipios que han informado al Ministerio, sólo 1.515 tienen alcaldes con dedicación exclusiva y el resto, o bien tiene dedicación parcial o ninguna. Además, 1.900 alcaldes cobra por debajo de los 20.000 euros al año, cifra redonda que ingresan los regidores de Vegaquemada (León) y San Pedro del Arroyo (Ávila), según este informe de 2018.

La parte más baja de la tabla está compuesta por pequeñas localidades con alcaldes sin dedicación (casi todos) e ingresos muy bajos. Por debajo de mil euros hay 450 pueblos y en los últimos puestos figuran municipios con ingresos de 50 euros como Villalar de los Comuneros (Valladolid) o de 30 euros como Justel (Zamora). Cierra la relación el alcalde de Villanueva de la Sierra (Cáceres), sin dedicación a la alcaldía, que ingresó 1 euro el año pasado.

Los sueldos de los concejales siguen un orden parecido al de sus alcaldes y en los primeros puestos figuran los ediles madrileños y barceloneses, por encima la mayoría de los 80.000 euros (los hay con menos ingresos por tener menor dedicación).

No hay sin embargo concejales por debajo de los 20.760 euros, que son los ingresos de Canet de Mar (Barcelona) en 2018, sin dedicación exclusiva. Sí declaran sin embargo esta dedicación los ediles de Santa Oliva (Tarragona), Barbadás (Ourense) y Toén (Ourense), que ingresan también 20.780 euros anuales.

En cuanto a los presidentes de las diputaciones, cabildos y consells insulares, el que más cobra es el de la Diputación de Vizcaya (103.732 euros), seguido por el de la Diputación de Barcelona (102.263), el de la Diputación de Álava (95.117) y el de la Diputación de Burgos (83.913).

En el otro lado de la tabla con dedicación exclusiva está el Cabildo Insular de Lanzarote (54.000), porque tres instituciones aseguran que los presidentes no tienen dedicación: El Hierro (9.312), La Gomera (21.060), y Salamanca (13.162). El presidente de la Diputación de Castellón declara dedicación parcial (es el único) y cobra 65.810 euros anuales