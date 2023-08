Tarifas de luz para pymes

Las pymes y los autónomos lo tienen muy complicado en su día a día. Por este motivo, Novaluz ha decidido ponérselo más fácil gracias a las tarifas luz pymes, pensadas para hacerles la vida más sencilla a los pequeños negocios. Gracias a esta tarifa eléctrica, al menos estos empresarios no se tendrán que preocupar por el precio de la luz, que en algunos casos puede llegar a ser desorbitado.

Con la Tarifa Techo PYME las empresas pueden estar tranquilas

Novaluz ha sacado al mercado la Tarifa Techo PYME, dirigida a empresas pequeñas y a los autónomos. Es flexible y lo mejor es que tiene un tope máximo, por lo que por mucho que suba el coste de la energía, la factura de Novaluz no lo hará.

Se firma un acuerdo con cada cliente poniendo un precio máximo al kW, de manera que, mientras dura el contrato, este no sube con independencia de lo que pase en el mercado. Además, y aquí está lo mejor de la oferta, si el precio de la electricidad baja, la tarifa también lo hace. Dicho de otro modo, aquellos que la contraten no sufren las subidas, pero sí que se benefician de las bajadas.

Esto es lo que distingue a esta oferta de otras para empresas, las cuales no cambian aunque el mercado baje, por lo que al final perjudican a aquellos que las contrataron.

¿Cuánto puede ahorrar una empresa gracias a esta tarifa?

No hay una cifra fija de ahorro, ya que cada empresa es diferente. Aun así, sí que es posible dar un porcentaje orientativo que aporta Novaluz a partir de los datos que tiene. Los cálculos están en el 30 % de ahorro promedio, aunque en algunos casos será más y en otros menos, pues todo depende del tipo de consumo, cuándo se haga, si hay máquinas que demandan una gran cantidad de electricidad, etc.

No cobran ningún extra en el término de potencia

En ocasiones, algunas compañías sacan al mercado ofertas que podemos calificar como engañosas. Dan un precio del kW muy competitivo, pero a cambio llevan un gran margen en el término de potencia.

Lo que dejan de ganar, por un lado, lo ganan por otro, algo que no ocurre en Novaluz. Aquí está otro de los secretos de sus precios, y es que cobran la potencia a precio de BOE, sin añadir un céntimo más.

Facturas claras

A la hora de poder ahorrar en la factura de la luz, uno de los problemas que nos encontramos es que son ilegibles. No sabemos lo que nos cobran, qué es cada concepto, por qué está ahí, etc. Novaluz no hace esto, ya que uno de sus compromisos es el de emitir facturas claras y transparentes. De hecho, explican cada concepto de manera clara, para que lo entienda todo el mundo

Gracias a eso, las empresas saben qué es lo que están pagando y por qué lo hacen, sin ningún tipo de trampa para meter conceptos extra.

Si eres autónomo o tienes una pyme, no hay duda de que la tarifa de Novaluz es una de las mejores que puedes encontrar en el mercado.