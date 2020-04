Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadores. Todos ellos juegan un papel fundamental durante la crisis de coronavirus. El personal sanitario y de mantenimiento arriesga el tipo cada día al cruzar la puerta del hospital. La labor de los técnicos de emergencias sanitarias también es esencial durante estos duros meses. "En el momento que nos avisa el 061 somos los primeros que llegamos al domicilio, los que separamos al enfermo de las familia. Los llevamos al hospital. Estamos en continuo contacto con ellos", cuenta Francisco López Torres, empleado de Ambulancias Alhambra.

Paco, como lo llaman cariñosamente, tiene turnos rotativos de 24 horas en los que está de guardia. "Somos muchos en cada turno. Yo estoy en Urgencias. En Urgencias hay muchas ambulancias que cubren diferentes zonas del área metropolitana de Granada. Yo estoy en las Urgencias de Armilla. Cubrimos muchos pueblos como la propia Armilla, Churriana y las Gabias. Armilla lleva 16 pueblos. Cada zona cubre determinados pueblos y son los que atendemos", relata el técnico de emergencias sanitarias con más de una década de experiencia.

¿Qué medidas de seguridad han adoptado? "Cada vez que se activa un nuevo caso de coronavirus y nos desplazamos, nos ponemos el EPI de seguridad, unos patucos, gafas y mascarillas. Vamos tapados por completo", explica. A pesar de llevar un traje pesado, López asegura que es "más duro mentalmente que físicamente". Ellos los separan de las familias y los trasladan hasta la sala de coronavirus. De camino al hospital, los técnicos intentan consolar a los pacientes. "Algunos van con miedo, otros llorando. Les dices que le van a hacer la prueba y que no tienen porque salir positivo. Les das ánimo", declara. "Hay abuelillos que entran para adentro y ya no los vas a volver a ver. La gente se despide de sus seres queridos como puede en el pasillo de la planta Covid. Te parte el alma verlo", reconoce.

"Tienes miedo de volver a casa y traer el bicho"

Poco después, este vecino de Armilla se sincera al otro lado del teléfono: "Lo estamos pasando mal. En muchas guardias se llora al ver las cosas que se están viendo. Es muy duro. Esto es igual que una guerra". Paco recuerda algunas estampas vividas en primera persona como llegar a las residencias y ver a los abuelos asustados. "El cuerpo se ha acostumbrado, pero llevamos un mes y pico muy malo. Esto nos va a dejar marcados a más de uno", asegura. "Tengo dos niñas: una de cinco años y otra de un año y medio. Tienes miedo de volver a casa y traer el bicho. También estoy preocupado por mi mujer. Al llegar a casa intento desconectar. Cuando las niñas te dan la bienvenida como un "papi" te olvidas un poco de todo", declara sereno al otro lado del teléfono.

Respecto al equipo de Ambulancias Alhambra, Paco sólo tiene buenas palabras para sus compañeros de turno: "Nos ayudamos entre nosotros. Han puesto al lado de las Urgencias del PTS una carpa dedicada a la desinfección (de los trajes y el material de los profesionales de ambulancia que llegan o parten a por pacientes). Es como un tren de lavado de coches. Nos pulverizamos y nos desinfectamos. Estamos todos unidos", asegura.

En sus días libres, López colabora en una iniciativa social llamada Granada Cose Epis. La red de más de 160 de voluntarios ha fabricado medio millar de trajes de protección tipo buzo, que se han repartido por hospitales, residencias de mayores y centros de salud de toda la provincia. "No paramos. He salido esta mañana para gestionar lo de las EPI. Todos los días no paramos con lo de estos trajes de protección. Son muchos cosiendo, hay que llevar las EPI, recogerlas", cuenta este granadino "agotado".

¿Qué le recomienda a los ciudadanos? "Que se queden en su casas, que por supuesto vamos a salir de esta. Al que le toca de lejos, y lo ve desde su casa, y se queja porque está dentro en su casa no sabe en realidad a lo estamos expuestos cada día. Ni al que le toca de cerca la agonía que se está viviendo en las familias", asegura. Un trabajo primordial en días como estos donde Paco, todo un héroe durante la crisis sanitaria, se juega el tipo por la salud de otros.