Crece la tensión política en el Ayuntamiento de Granada a cuenta de los presupuestos de 2024, con acusaciones de mentiras entre PP y PSOE

El Ayuntamiento de Granada presentaba el pasado jueves 21 de diciembre el presupuesto para 2024, después de tener que "trabajar a contrarreloj" y de que las cuentas quedaran listas antes de acabar el año para así remitirlas al Ministerio de Hacienda, que las debe validar antes de ser aprobadas. Este presupuesto era entregado poco después al resto de formaciones políticas para su análisis, y tendrá que ser aprobado primero en Comisión de Economía para que siga adelante.

La publicación de las cuentas siempre es objeto de polémica, y este año no iba a ser menos pese a que el equipo de Gobierno del PP tiene mayoría absoluta para aprobar las cuentas. El Grupo Municipal Socialista ha criticado este martes con dureza los planes de la alcaldesa, Marifrán Carazo, para el próximo año tras dar a conocer que el informe de Intervención del Presupuesto 2024 recoge la intención del PP de aumentar un 50% del número de plazas de aparcamiento de Zona Ora, duplicar el número de terrazas en las calles de nuestra ciudad y llevar a cabo una revisión de los valores catastrales de 3.500 viviendas.

Para la concejal del PSOE, Raquel Ruz, se trata de un “auténtico asalto al bolsillo de los granadinos con una subida de impuestos sin precedentes y la constatación de que Carazo ha decidido vender nuestras calles para cuadrar sus cuentas”.

Ruz ha mostrado "su preocupación por la decisión unilateral del PP en el Ayuntamiento de aumentar la recaudación, sumando a las Zona Ora 1.560 plazas nuevas, lo que supondrá que la ciudad se convertirá casi en su totalidad en Zona Azul para ingresar en las cuentas municipales 3,5 millones de euros más”.

"Se da la circunstancia", ha puntualizado la edil, que "aunque aumentan la recaudación también con la previsión de autorizar el doble de terrazas de las existentes a día de hoy, el PP sigue siendo incapaz de cuadrar sus cuentas y el informe recoge que le faltan cinco millones de euros para hacer frente al presupuesto de transporte público, y que lo que han previsto para horas extras de Bomberos y Policía Local tampoco es suficiente”.

La socialista ha destacado que, “a las mentiras de Carazo de que no se suben los impuestos, sumamos ahora una gestión desastrosa. Venden nuestras calles para poner el doble de terrazas, aumentan en un 50% la zona azul, suben el IBI a los granadinos, y no son capaces de cubrir las necesidades reales del transporte público o la policía para garantizar nuestra seguridad".

"Estamos ante un presupuesto que es un despropósito y la constatación de que el PP lo único que sabe hacer es subir los impuestos, pero de gestión nada”. En este sentido, Ruz ha recordado como durante el gobierno de Cuenca “además de hacer frente al Plan de Ajuste que se arrastraba de la época de Torres Hurtado, el PSOE fue capaz de bajar el IBI a todos los ciudadanos un 2%. Con el PP en el Ayuntamiento de Granada en menos de seis meses han subido los impuestos y el precio de casi todos los servicios públicos”.

La socialista ha avanzado que el PP "tendrá que explicarnos este jueves también por qué ha previsto subir un 10% el precio de todas las actividades deportivas que ofrece el Ayuntamiento de Granada, en un ejemplo más de la subida masiva de impuesto que ha programado el PP para los granadinos y granadinas durante el próximo año".

La respuesta del equipo de Gobierno

Poco después de estas palabras de Ruz, la concejal de Economía del Ayuntamiento, Rosario Pallarés, lanzaba un comunicado en el que ha asegurado lamenta que la edil socialista "quiera enredar" a los granadinos "y les mienta, intentando convencerles de que va a subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuando esto es totalmente falso".

Según Rosario Pallarés, “la señora Ruz no sabe lo que dice, ya que, o bien no se ha leído el presupuesto o no conoce las Ordenanzas Fiscales que ha aprobado este Ayuntamiento, en las que claramente no se sube ni un céntimo el IBI a los granadinos y lo van a comprobar a lo largo del 2024”.

Pallarés ha recordado solo se ha modificado el uso diferencial del IBI para locales comerciales y de oficinas, lo que nunca afecta al uso residencia y, además, es que se ha bajado en el caso de los comercios del 1% al 0,9%. Así, la concejal de Economía ha subrayado que “la señora Ruz no sabe lo que dice, toda vez que las ordenanzas fiscales ya están aprobadas y lo que sí recoge el presupuesto es una recaudación más eficiente del IBI, es decir, que paguen todos los granadinos su IBI correspondiente, pero sin que se suba un solo euro”.

Al contrario, Rosario Pallarés ha destacado que “lo sí nos hemos encontrado es una recaudación muy deficiente del IBI por parte del anterior equipo de gobierno, que se va a mejorar y a gestionar adecuadamente, para recaudar más sin que se suba un céntimo a los granadinos, como se comprometió la alcaldesa Marifrán Carazo”.

Pallarés ha afeado que “la señora Ruz siga poniendo palos en las ruedas, ya que debería conocer la situación tan crítica que hemos heredado, con un agujero de más de 20 millones, un Ayuntamiento intervenido por su mala gestión, teniendo que dejar un superávit de 6,3 millones y todo esto provocado por la gestión nula del señor Cuenca y de ella misma”.

Además, la concejal de Economía ha subrayado que “tenemos un presupuesto de ingresos que todavía no está completo, puesto que nos faltan las liquidaciones finales de las transferencias del Estado que no se han podido consignar y que nos permitirán reprogramar algunas partidas de gastos”.

Por último, Rosario Pallarés ha incidido en “la situación crítica heredada, en la que este gobierno ha tenido que hacer un presupuesto de transición para el 2024, que, en el 25, gracias a la gestión de este equipo de gobierno y de su alcaldesa Marifrán, será un presupuesto adecuado a las necesidades de los granadinos” y ha añadido que “en cualquier caso, este presupuesto es realista y va a permitir mejorar los servicios públicos de los granadinos.