La tercera dosis ya salva vidas y ‘libra’ de la sexta ola a los mayores de 70 años en Granada

Que las vacunas están salvando vidas es una realidad que se viene comprobando desde el verano. Pero por si queda alguna duda, lo que va a permitir seguir viviendo a mucha gente, sobre todo a la más mayor, y que las oleadas impacten cada vez menos en la economía, va a ser la puesta de las dosis de refuerzo. Los datos de impacto de los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en Granada así lo están demostrando. De entrada, las franjas de población más vulnerables al coronavirus están siendo las menos afectadas por esta sexta ola de casos de Covid.

Estas mismas están resultado las más impactadas por las muertes por el patógeno, pero en casos muy excepcionales. Las edades que más contagios sufren son las que mayor número de no vacunados tienen en estos momentos pero, en ellas, los fallecimientos son más residuales aún que en las franjas mayores. Los más jóvenes no mueren ni enferman de gravedad de Covid, pero es donde los casos más hablan de las vacunas y de su pérdida de eficacia con el tiempo: conforme más baja la edad, menos casos en consonancia con el calendario de vacunación, pero la incidencia sube en los menores de 12 años, una franja aún no inmunizada.

Los datos son tremendamente elocuentes en el desglosado por edades. Prácticamente en todas las franjas la incidencia están por encima de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas salvo en dos: de 12 a 29 años y a partir de los 70, siendo más baja, además, en el segmento más mayor. Y aquí está muy claro el efecto de la tercera dosis de la vacuna, aplicada ya de forma masiva en todos los mayores de 70. Su tasa de incidencia está en 39,09 casos hasta los 79 años, y en adelante baja hasta los 23,89. En las dos últimas semanas, solo 40 de los 919 casos diagnosticados en la provincia superaban los 69 años de edad.

Y las cifras siguen yendo en descenso. En la última semana solo 15 diagnósticos han sido en ancianos de 459 contabilizados en toda la provincia de Granada.Unos datos que aúnan ser una población más sensibilizada y que se protege más frente al Covid-19, y que claramente tiene menos contacto social que los más jóvenes, pero que en la vacuna están teniendo dos factores clave: que en cierto porcentaje, los remedios también protegen de la infección, aunque en mucha menos medida, pero sobre todo porque están evitando muchas muertes.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía actualizados hasta el viernes, en los últimos dos meses, que incluso abarca una semana sin que el SAS hubiera iniciado la campaña de la tercera dosis contra el coronavirus, 9 personas han muerto en Granada por complicaciones derivadas del SARS-CoV-2. De ellas, 6 tenían 70 o más años, y de esas 6, 5 fueron de pacientes mayores de 80, que son más proclives ya a morir por edad. Pero son casos muy aislados. Además, todas estas muertes tienen un rubicón: desde hace tres semanas no se registra ninguna muerte por Covid en Granada (que no notificar), uno de los periodos más largos de la pandemia.

Se cumple así uno de los preceptos con los que se inició el proceso de vacunación de refuerzo en Granada y Andalucía: proteger a los más mayores durante el invierno, reforzar su sistema inmune, y evitar en la medida de lo posible las muertes y saturar el sistema sanitario. En los dos últimos meses, coincidiendo con la tercera vacuna, han ingresado en los hospitales granadinos una media de 1,85 personas mayores de 70 años a la semana. En total, 37 granadinos, de los cuales, solo 1 requirió entrada en las Unidades de Ciudados Intensivos (2,7%). “Protección frente al Covid grave”, se dice de las vacunas. Tal cual.

En esto se compensa con que justo en las franjas de edad anteriores, la incidencia es mucho mayor. Se pasa de los 39,09 casos por cada 100.000 habitantes a partir de los 70 a los 114,31 contagios ponderados en el segmento anterior, en las personas de 60 a 69 años. Estas no están completamente vacunadas con la tercera dosis, solo en mayor proporción los que tienen más de 65, y del resto se encuentran ahora mismo en pleno proceso de refuerzo de la inmunidad contra el riesgo de morir por coronavirus. Sin embargo, y a pesar de estos datos, sus cifras de hospitalización y muertes son mejores que en los más ancianos. Así, en los dos últimos meses, solo 2 personas de la franja de edad de los 60 años han muerto por Covid, y ambas con fecha de defunción en la semana del 1 al 7 de noviembre, y en la del 11 al 17 de octubre. Solo 11 personas, 3 en UCI, han ingresado en los hospitales de Granada en este periodo de tiempo.

Prácticamente en el resto de franjas de edad puede aplicarse el mismo mantra. Mayor incidencia en contagios de coronavirus pero nulo impacto en las muertes (solo una entre los 50 y 59 años desde principios de octubre, y producida en esta fecha, por lo que el contagio fue mucho anterior), y un impacto en descenso en las hospitalizaciones: 15, 10, 5, 6, 1 y 2 a partir de los 59 años, medidos por década, salvo en los dos últimos apartados (de 12 a 19 años, y menores de 12).

Eso sí, es llamativo que los ingresos hospitalarios, pocos, registrados en los menores de 20 años se hayan concentrado en fechas más recientes, en las dos últimas semanas, y que de ellos haya dos niños. Y es que la franja de edad no vacunada, y cuyo proceso para los menores de 12 años empezará en Andalucía esta semana, presenta una subida muy importante si se tiene en cuenta las edades jóvenes pero superiores. Los niños entre 0 y 4 años tienen una tasa de 99 casos y los que van de 5 a 11 tienen el índice más alto de toda la provincia con 147,04 contagios por cada 100.000 habitantes. En efecto, es población sin vacunar.

Justo por delante tiene a los jóvenes de 12 a 19 años, los último en vacunarse según el calendario establecido por Salud, y cuya tasa desciende en casi 100 puntos hasta quedarse en los 49,5 casos por cada 100.000 personas. Sin vacunar 147,04, vacunados 49,5. La diferencia es muy evidente. Por encima de esta franja, los veinteañeros, que también se vacunaron tarde, ya presentan una ratio de 81,43 casos a pesar de toda la vida social que tienen. Los treintañeros acumulan una tasa de 143 casos ya que a estos la inmunidad, muchos vacunados con Pfizer, le está empezando a descender puesto que hace ya cinco meses de la segunda puesta. Todos los mantras de las vacunas se están cumpliendo en Granada. Y están salvando vidas.