Un terremoto de magnitud 2,5 con epicentro en Otura se siente en el área metropolitana de Granada

Un terremoto de magnitud 2,5 en la escala de Richter se ha sentido esta noche de jueves en Granada. En concreto, el temblor de tierra se ha registrado a las 22:33 horas en buena parte de los municipios del área metropolitana aunque ha tenido su epicentro en Villa de Otura.

El seísmo ha sido detectado por los sistemas de vigilancia sísmica y el cálculo ha sido revisado y confirmado por el Instituto Geográfico Nacional. Los datos aportados por el Instituto apuntan una profundidad de 0 kilómetros.

El área metropolitana de Granada es una zona con actividad sísmica recurrente, y, aunque se ha tratado de un movimiento leve, algunos residentes de la zona podrían haberlo sentido de forma moderada.

Por el momento no se han reportado daños personales ni materiales.