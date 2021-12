Sin test de antígenos en Granada ante la Navidad: cartel de 'agotados' en las farmacias tras dispararse las ventas

"Aquí no hay, se acaban muy rápido. Tenemos las unidades limitadas. Está siendo brutal, la venta se ha disparado". Así de claro expresa la situación Beatriz Gómez, farmacéutica en la Farmacia Gran Capitán. El producto del que habla y que tanto éxito está teniendo esta Navidad no es el regalo soñado por nadie, pero sí muy útil en tiempos de pandemia. Se refiere a los famosos test de antígenos. A mitad de noviembre ya se vislumbraba que las ganas de disfrutar este año de las comidas y cenas de Navidad estaban en auge tras un 2020 en blanco. Dicho y hecho, ahora, en plenas fiestas navideñas, los granadinos parecen estar aprendiendo a convivir con el virus y ante la duda cada vez son más quienes quieren acudir con cierta garantía de seguridad para la salud a las celebraciones familiares, con amigos o compañeros de trabajo.

Por este motivo, la venta de pruebas de autodiagnóstico en las farmacias de Granada está desatada, multiplicándose la venta de forma generalizada. "Estos últimos meses se ha vendido mucho, pero con la llegada de la Navidad más aún. La demanda está siendo brutal. Sobre todo creo que es por las celebraciones familiares, si vas a una comida con la familia, compras para todos, diez o quince, no solo para uno", explica Gómez. "Estamos en una ciudad universitaria, los estudiantes antes de volver a sus casas se están haciendo los test para ir más tranquilos y seguros", añade la farmacéutica como algunas de las causas.

El problema va más allá, ya que algunas cooperativas y distribuidoras se están quedando sin stock, de hecho, el reparto de los test está siendo con cuentagotas, tal y como explica Gómez: "Cofares nos da de 20 en 20. Vitapharma ha mandado un WhatsApp de que volvían a tener test y a la media hora ya no quedaban. Tenemos pedidas más de 200 unidades, me dicen que están en reparto, pero siguen sin entrar". También se está dando este contratiempo en la Farmacia de calle Navas. "Desde antes del puente de diciembre aumentó la demanda y se han agotado. No tenemos desde hace algo más de una semana. No hay abastecimiento. No hay ninguna cooperativa farmacéutica ni ninguna distribuidora alternativa que los tenga. No hay. Desde que se autorizó la venta en farmacia, poco a poco ha ido subiendo su venta, pero ahora con el mayor contacto y las celebraciones familiares se han demandado mucho más", señala José Miguel Caballero, el titular de esta farmacia situada en el centro de Granada.

Similar problemática relata Rosario Pinto, titular de la farmacia de Avenida Constitución, 41, en La Caleta, que aunque de momento siguen teniendo estas pruebas en stock, ya teme que se puedan quedar sin ellas: "Ahora mismo tenemos, pero los almacenes mandan una cantidad a cada farmacia, no se pueden pedir 50 o 60, mandan lo que ellos creen conveniente a cada una. Tenemos pedidos y dicen que a partir del día 27 vendrían. El aumento de contagios provoca miedo y la gente se cura en salud".

En otras zonas de la capital, más alejadas del centro, como es el caso de la zona norte, no está llegando a tal extremo el asunto. Mari Paz Martínez, farmacéutica de la Farmacia de Traumatología, en la avenida San Pablo, donde sí que tienen aún abastecimiento, aunque reconoce que "la demanda ha subido por encima de lo habitual", pero que es algo que se venía dando con anterioridad ya que "siempre se han vendido, desde que empezó el frío la venta ha ido bien".

Sin embargo, también alejado del casco histórico de la capital, en la Farmacia PTS, en la avenida Dilar, una de las titulares, Jennifer López, sí que ha agotado todos los test que tenía en stock: "Las cenas de Navidad está siendo el principal motivo de que se vendan tanto. Muchos jefes están pidiéndolos como medida de seguridad a los trabajadores, ya sea por una comida o cena, o porque estén resfriados y quieran asegurarse. Tenemos pedidos, pero no sé cuándo vendrán. La gente viene y va de farmacia en farmacia porque estamos todos igual".

El boom de los test de antígenos es evidente, pero ¿qué utilidad real tienen? Estos test rápidos sirven para detectar si una persona está infectada con el virus y por lo tanto puede transmitirlo y se pueden comprar en las farmacias, sin receta y a un precio que ronda poco más de los 5 euros. Sin embargo, su fiabilidad y esa falsa sensación de seguridad que da es más cuestionable.

Es la línea que marca el experto Ignacio Molina, catedrático de Inmunología en la Universidad de Granada, quien los define como una medida más de seguridad, aunque absolutamente temporal, ya que inmediatamente después de realizarlo, puedes contagiarte. "Son test bastante fiables, tienen un sistema muy parecido al de los test de embarazo. El objetivo es detectar el virus, no los anticuerpos contra el virus, aunque tiene más inconvenientes que ventajas. Si me piden opinión, yo no los recomiendo como única medida a tomar", señaló Molina.

En este sentido, el catedrático marca como ventaja "que tienes el resultado muy rápidamente, en unos quince o veinte minutos", pero a continuación enumera varios contrapuntos al respecto: "No es tan eficaz como la PCR. Tiene un poder de detección bastante menor, se estima que puede estar alrededor de mil veces menos que la PCR. Esto significa que si estás infectado con la PCR das positivo en el día tres y con el test en el día cinco. Es decir, necesitas más tiempo de desarrollo, no son tan sensibles. Puede haber también resultados erróneos, tanto falsos negativos como falsos positivos", explicó Ignacio Molina.

En este sentido, Molina insiste en que la ciudadanía tiene que tener claro que "los test de antígenos te dicen en qué situación estás en ese momento, no quiere decir que dentro de dos días o a las horas la situación sea otra. Conocemos casos de grupos en los que se ha producido un contacto masivo en el que unos positivos aparecen hoy, y mañana otros, cuando se han infectado todos a la vez, esto es porque cada uno va produciendo partículas virales a una velocidad diferente, esto es que lo que para mí es positivo hoy, lo puede ser para ti mañana, y para otro pasado mañana".

Molina lo cataloga como una medida de precaución similar a la mascarilla, la higiene o la distancia de seguridad, nunca "un test de antígenos es sustitutivo del resto de medidas", y además, advierte de que realizar la prueba bien no es tan fácil: "Otro inconveniente es que hay que hacer la prueba bien. Es clave y no es fácil hacerlo bien. Por otra parte nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Si das negativo en el test de antígenos no quiere decir nada, puedes dar negativo hoy y positivo mañana”.

Entonces, todo aquella persona que quiera ir más tranquilo a la cena de nochebuena ¿es recomendable hacer este test? Molina insiste en su temporalidad y aconseja que "si te quieres hacer un test de antígenos antes de juntarte en la cena de nochebuena, lo ideal es que te lo hagas en la tarde de nochebuena. Y sobre todo tener en la cabeza que esto solo te dice lo que está pasando en el momento. El test no te da licencia para nada".

Por último, Molina advierte que estos test pueden perder incluso más fuerza con la aparición de ómicron. "La cepa ómicron va a cambiar las reglas completamente. Es muchísimo más contagiosa. No tiene nada que ver con todo lo demás. En tres semana será la cepa predominante en España", sentenció Molina.