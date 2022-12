“En estos tiempos si no estás digitalizado estás perdido”

Ayudar a las pequeñas empresas a dar el paso de la economía tradicional a la digital y mejorar su competitividad, son algunos de los objetivos de Kit Digital, un programa de ayudas del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por medio de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Las bases del Programa, las soluciones digitales y los agentes digitalizadores pueden consultarse en Acelera pyme (www.acelerapyme.es). Muchas empresas ya están viendo los resultados, como ha podido constatarse durante la celebración de una nueva edición de los desayunos de redacción de Granada Hoy en la sede de la Cámara de Comercio de Granada, que es entidad colaboradora.

El encuentro, que llevaba por título Las pymes, el programa Kit Digital y el reto de la digitalización, contó con la participación de cuatro personas muy implicadas en ese proceso de actualización digital de las empresas de la provincia. Con la directora de este medio, Lola Quero, como moderadora, el encuentro sirvió para analizar y conocer algunos de los primeros resultados positivos de este programa Kit Digital, la importancia que tienen los agentes digitalizadores en el proceso y cómo las ayudas económicas están permitiendo y animando a dar el salto digital a las empresas granadinas.

Roberto Álvarez, responsable de Innovación y de la Oficina Acelerapyme de Granada, Marcelo Vázquez, presidente del Círculo Tecnológico de Granada (CTG), Carlos Álvarez, Consejero Delegado de Terceto e Iván Sierra, director de compras y logística de Sicotel, ofrecieron con sus respectivas experiencias una visión de conjunto privilegiada del programa Kit Digital.

Sicotel, que es una empresa de Albolote dedicada al sector de la perfumería, droguería, higiene y belleza, es beneficiaria ya de estas ayudas económicas y es un claro ejemplo de éxito del programa, con la implantación del comercio electrónico en tiendas.

Su representante, Iván Sierra, explicó que su experiencia con el programa Kit Digital “ha sido una gran oportunidad para poder escalar a nivel digital en nuestra empresa. Llevábamos mucho tiempo queriéndolo hacer, pero hasta que no apareció este programa no lo habíamos llevado a cabo. Es una gran ayuda para las pequeñas empresas, ya que en estos tiempos, si no estás digitalizado, estás perdido”. La empresa ya valora incluso dar nuevos pasos de digitalización para ampliar la venta electrónica.

Roberto Álvarez, responsable de Innovación y de la Oficina Acelerapyme, explicó que “esta iniciativa es una de las tres patas en las que se basa el programa estrella del Gobierno para darle ese impulso a la digitalización y a la transformación digital de las empresas españolas, sobre todo, de las pymes”, Álvarez resaltó los tres segmentos en los que se ha dividido este programa de Kit Digital.

“Tenemos abiertas tres convocatorias, la primera es para las empresas de entre 10 y menos de 50 empleados, con una ayuda máxima de 12.000 euros. La segunda es para aquellos negocios de entre 3 y menos de 10 trabajadores, con un monto de 6.000 euros. Y la última es una ayuda de 2.000 euros que se le otorga a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados o autónomos”.

Álvarez también destacó que “la Cámara de Comercio de Granada ayuda a aumentar esa competitividad de las empresas y ofrece ese empujón económico para que den ese paso a la transformación digital, y no dejarse arrastrar por la competencia que hay en el mercado”.

El presidente del Círculo Tecnológico de Granada, Marcelo Vázquez, se refirió al programa como “una oportunidad para que las empresas puedan abrir su mercado”, argumentando que “estas iniciativas empujan a las empresas a digitalizarse en un mundo en el que dar ese salto es un factor vital para sobrevivir”.

El responsable de la patronal tecnológica expresó su deseo de cambiar el discurso, manifestando que “hay que empezar a ver esta transformación digital como una inversión y no como un gasto. La idea de Kit Digital es que ayude al empresario a mantener ese cambio, a que sigan generando clientes nuevos, que vayan creciendo de a poco su negocio y que sus ganancias las puedan invertir en nuevas líneas, ya que eso hará que su oferta de productos se amplíe. Aquí tenemos que invertir en el futuro”.

Uno de los factores fundamentales de esta transformación son los agentes digitalizadores, que es el caso de la empresa Terceto. Su Consejero Delegado, Carlos Álvarez, mencionó que “este programa es la oportunidad perfecta para subirse al carro de la digitalización. El programa nos ha obligado a especializarnos, ya que es un factor importante para poder ayudar a las empresas a a dar ese pequeño paso de subirse a la digitalización”.

También destacó que “la ciberseguridad también es básica. El 70% de las empresas sufren en algún momento en su historia de un ataque a este nivel. Nosotros tenemos alianzas con empresas importantes especializadas en este tema. En ese sentido estamos muy alineados y Kit Digital es un buen conductor de esta alianza entre estas dos partes, el marketing digital y ciberseguridad”.

Para Álvarez, “ el programa Kit Digital ha resultado ser una experiencia satisfactoria, como agentes digitalizadores tenemos la esperanza de que se amplíe y que haya nuevas convocatorias en los próximos años”.

En 7 meses el Gobierno ha puesto en marcha las convocatorias que ahora conviven de forma paralela. Las ayudas podrán solicitarse en https://sede.red.gob.es hasta el 15 de marzo de 2023 (para el segmento I), el 2 de septiembre de 2023 (para empresas del segmento II) y hasta el 20 de octubre de 2023 (para empresas del segmento III).

Álvarez también argumentó que “ya se han concedido más de 400 millones de euros, lo que nos permite seguir dándole tiempo a esto y que se siga incorporando gente a la solicitud de ayudas”. En estos momentos el plazo de resolución de los expedientes es de entre 3 y 4 semanas.

Iván Sierra, de Sicotel, animó a todas las empresas a digitalizarse, ya que piensa que es el momento adecuado para hacerlo. “Este programa de Kit Digital nos ha dado ese empujón que tanto necesitábamos para poder dar ese salto al mundo de la digitalización, las empresas deben aprovecharlo”.