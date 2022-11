Las tiendas de ropa de Granada aguardan al 'Black Friday' para salvar la campaña de invierno del 'veroño'

"El tiempo está loco y ya no sabemos qué ponernos" o "salir a la calle es encontrarte a una persona en abrigo y a otra en camiseta de tirantes" se han convertido en una de las frases más comentadas por los clientes en este desafiante otoño que se vive en Granada, en el que como muchos dicen, "parece que vamos disfrazados". Esta ola de calor otoñal es el tema principal en las tiendas y lo más comentado por los consumidores, que posponen cada vez más el cambio de armario.

El frío este año se está haciendo esperar, aunque en los últimos días ya se empieza a notar más fresco sobre todo por las noches, y los comercios están pagando este cambio de temperaturas, que ha provocado alteraciones en la manera en la que se consume. Las compras de ropa de abrigo se han reducido y las cifras del sector textil preocupan por su bajo nivel, por lo que las tiendas se preguntan cómo compensar las pérdidas de esta época, en la que los ciudadanos no saben qué ponerse y en la que cualquier pequeño cambio temporal es excusa para ponerse prendas de abrigo.

Consultados por Granada Hoy, encargados de varios negocios de la ciudad comentan que se encuentran "pendientes de cualquier pequeño cambio" meteorológico para poner en sus escaparates prendas de invierno que no hayan salido a la luz, puesto que la gente "ni se plantea probárselas". Y es que el hecho de que el tiempo haya rondado los 25 grados durante octubre provoca que el uso de estas prendas se considere una "misión imposible".

Las empresas multinacionales como Mango, Zara o Stradivarius, entre otras, ponen su esperanza en el próximo black friday (que tendrá lugar el 25 de noviembre) porque, como algunas encargadas de estas tiendas afirman, "el invierno tiene que llegar en algún momento" y este día podría ser "un buen momento para poner fin a esta situación, ya que las personas lo aprovechan para hacer las compras de Navidad y esto implica una mayor venta de ropa de invierno".

Sin embargo, la reducción de ventas de prendas de temporada de frío preocupa de cara a la próxima campaña navideña, que en su jornada especial de compras podría implantar muchos menos deducciones, afectando negativamente al ánimo de compra de unos consumidores que ya no esperan "increíbles descuentos", sino precios mucho más moderados. En consecuencia, las grandes cadenas cuentan cada vez con más inventario y esto podría provocar en un futuro efectos negativos en sus comercios, comentan desde una de las grandes franquicias del centro de Granada.

Además, este verano alargado tumba las ventas en los pequeños negocios y tiendas locales, que luchan por obtener ventajas competitivas a través de promociones y descuentos que, debido a la meteorología, ya no ayudan a un cliente que no sabe qué comprar y que afirma que "es gastar dinero en ropa a la que este año no les van a dar mucho uso", explica el dependiente de una tienda de ropa vintage de calle Gracia.

En Granada se teme por la desaparición de estos pequeños locales comerciales. La disminución de ventas no les permite continuar de manera eficiente con su trabajo, como los encargados argumentan. "Esta es una situación en la que, con tan pocas ventajas y recursos, es difícil salir", coinciden varios de los comerciantes textiles del corazón de la capital. Estos se ven más afectados porque no tienen tanta diversidad de opciones en cuanto a ventas, cosa que no favorece en una "temporada de invierno que este año es bastante corta" y en la que la mayoría de sus productos no se logran vender.

Por si octubre no fue suficiente, noviembre continúa con estas alteraciones climáticas en las temperaturas, que alteran la vestimenta en todos sus aspectos, creando combinaciones muy curiosas: gabardinas otoñales mezcladas con cortos de verano, sandalias enfrentadas a botines, cazadoras que esconden camisetas de tirantes… Un caos en las calles granadinas donde es posible ver una increíble diversidad de estilos.

Las influencers salen a la calle resaltando tendencias como el cut out (prendas con abertura) o los crop tops (top cortos) con blazers, que están siendo estrellas en esta temporada en la que un día nublado puede derivar a más calor. Además, no se puede olvidar la nueva moda de los fulares combinados con camisetas cortas o camisas como tendencia principal, que marca un carácter otoñal objeto de crítica debido a que muchos no llegan a entender la combinación de prendas de abrigo o entretiempo con otras más veraniegas.

Con respecto a este sistema de cambios, Inditex ayuda a las empresas comprometiéndose con una producción más sostenible, adaptando sus textiles a formas reutilizables donde el uso de fibras como el algodón orgánico o ecológico hacen que se adelanten los objetivos 'eco', evitando así el fast fashion que tanto daño está provocando a una moda que se encuentra dentro de un panorama de cambio medioambiental.

La fabricación de prendas sostenibles es el tema principal en las empresas textiles, que plantean ambiciosos objetivos para garantizar que la energía que se consume en la fabricación de las mismas provenga de fuentes renovables, para crear así un proceso de cambio y empezar a dar soluciones a este problema.

Bajo etiquetas como Join Life en Zara, se ofrece a los ciudadanos una moda que trata de ser cada vez más respetuosa con el medio ambiente. Esto tiene efectos muy positivos en esta situación en la que el tiempo para los comercios es la preocupación principal.

Muchos hablan irónicamente del 'veroño' como una nueva estación que se adecua a la situación actual en el mundo de la moda, donde el calor gana la batalla al 'falso otoño' que se vive en España y en Granada, y que se va a seguir viviendo a tener de las predicciones futuras del cambio climático que estos días se exponen en la Cumbre Mundial del Clima que se celebra en Egipto.