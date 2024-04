Dos top del MIR que se quedan en Granada: "Éste es el principio del camino"

Se llaman Julia Castro y Pedro José Ezomo. Los dos son de Granada, han conseguido unos puestos más que notables en el último examen MIR y los dos han elegido lo mismo. Quedarse en su ciudad y hacer la especialidad de Dermatología. Comenzarán su formación en el Virgen de las Nieves y el Clínico respectivamente el 7 de mayo y se confiesan más que ilusionados con esta nueva etapa que se abre. Es más, los dos coinciden en que esto no es más que el "principio del camino".

Tienen ganas, y también un espíritu crítico. Pedro José Ezomo (Granada, 1995) y Julia Castro (Granada, 1999) estiman que los problemas de la sanidad no se solucionan con más médicos, sino con una mejora de las condiciones laborales que hagan de especialidades como medicina de familia algo atractivo para los futuros residentes. "La vocación es enorme, pero no a cualquier precio", sentencia Julia, que en el examen MIR logró el puesto 59. Más de 12.800 titulados en Medicina solicitaron optar a una de las 8.772 plazas MIR convocadas este año, según datos del Ministerio de Sanidad.

En el caso de Julia la vocación fue más que temprana. Cuando estaba en la escuela infantil le regalaron un maletín de médico y desde entonces lo tuvo claro. Un excepcional currículo académico le abrió las puertas de la Facultad de Medicina de su ciudad. Reconoce que aquellos fueron años duros "pero fui muy feliz". Sus estudios de grado se vieron atravesados por la pandemia, una circunstancia que para esta joven evidenció incluso más "la trascendencia de nuestra profesión". Siempre sintió que lo suyo estaba entre la dermatología -"me enamoré de la especialidad en cuarto"- o la endocrinología.

"En la Facultad la asignatura de Dermatología se imparte muy bien", destaca Julia, que señala también la calidad del centro donde hará los años de residencia, el Virgen de las Nieves. Lo ha logrado gracias a un examen MIR prácticamente redondo del que, sin embargo, recuerda que terminó con un pellizco en el estómago. "Salí llorando".

Antes de la prueba esta joven licenciada dedicó horas y más horas a estudiar. "Siento que ha merecido la pena y lo recuerdo incluso con cariño", revela para asegurar también que si importantes han sido las jornadas de estudio más incluso lo son las de descanso. "Lo importante es la rutina. No siempre más es mejor". Asegura que con cualquier otra especialidad hubiera sido feliz, pero al poder elegir no lo dudó. "Granada es un sitio muy bueno para hacer Dermatología y a ciudad me parece espectacular. Y aquí está mi familia", argumenta Julia, que, como Pedro, se preparó el MIR en CTO.

Pedro Ezomo, que hará la residencia en Dermatología en el Clínico San Cecilio, logró el puesto 68 en el examen MIR del 20 de enero. Primero se tituló en Enfermería y después comenzó Medicina. "Pensé por qué no seguir un poco más". En su caso, la pandemia supuso la suspensión de las clases presenciales y, a la vez, intensas jornadas laborales en una de las plantas covid del Virgen de las Nieves como enfermero. "Fue una experiencia enriquecedora. La labor de todos fue muy importante" para salir de aquellos meses de dudas y angustia.

Tras aquel paréntesis prosiguió con sus estudios de Medicina. La preparación del MIR fueron, como en el caso de Julia, meses de estudio en los que Pedro confiesa que se sintió cómodo. "Veía que iba bien", asegura. Los apuntes y manuales le acompañaron una media de diez horas al día, algo más en las semanas previas al examen. De éste salió "sin saber muy bien qué había pasado". Sólo cuando pudo consultar las plantillas vio que no le había ido nada mal.

Pedro se debatió entre dermatología y hematología. "Me gusta trabajar con pacientes oncológicos y la dermatología oncológica me permite no renunciar a esa parte" de la medicina. En su caso la prioridad era quedarse en Granada, donde forma parte de la junta de gobierno de la Hermandad de Paciencia y Penas y también de dos agrupaciones musicales. El hecho de que haya en Granada "muy buenos servicios de dermatología" allanaron el camino para que se decantara por esta especialidad.

Sobre su residencia, tanto Julia como Pedro esperan "aprender" y mantener la vista puesta en el objetivo que les llevó a estudiar esta carrera: "ser un buen profesional y un buen médico". Aseguran que están "al principio del camino" y auguran que los que vienen van a ser sus mejores años de formación. "Lo que hace al buen médico es la experiencia", argumentan. "Hemos trabajado mucho y ésta va a ser una etapa muy bonita".

También son conscientes de que hay cosas por mejorar. Pedro, que conoce bien cómo funcionan las bolsas de enfermería, destaca que "falta estabilidad". Conoce compañeros que ya están preparándose para ir a trabajar a hospitales de otras comunidades porque saben que en Andalucía es posible que no les llamen en los próximos años.

Sobre la falta de atracción que tienen especialidades como medicina de familia Julia esgrime los datos que estos días han sido titulares. "Hay más de 200 plazas sin cubrir, y es por la falta de mejoras en las condiciones laborales". Algo que Pedro redondea al afirmar que en la carrera "quizá no se incentiva" que los estudiantes conozcan la atención primaria, primer escalón del sistema sanitario.

También arguyen sobre la necesidad de compaginar la vida laboral con la personal, la saturación o la necesidad de dedicar tiempo al paciente. "Cuando estás en una sala de espera y escuchas comentarios... el ciudadano lo paga con quien no lo tiene que pagar", señala Pedro.

En el primer turno de adjudicación de plazas MIR, al que optaron las 300 mejores notas, las tres primeras plazas adjudicadas son fueron Dermatología en el Infanta Sofía de Madrid y en el 12 de octubre; y Anestesia y Reanimación, en el hospital de Santiago de Compostela. En ese primer turno se tramitaron las solicitudes de 299 aspirantes, porque un aspirante retrasó su elección a otra sesión. Se adjudicaron el 72% de las plazas ofertadas en Dermatología; el 36% en Cirugía Plástica; y el 24% en Cardiología y apenas cinco de las 2.492 plazas de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.