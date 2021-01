CCOO pide la incorporación "inmediata" de los trabajadores de Alhambra Bus a Transportes Rober

CCOO ha pedido al Ayuntamiento de Granada la incorporación "inmediata" de los trabajadores de Alhambra Bus a la empresaria concesionaria de los autobuses urbanos de Granada capital, Transportes Rober, tras un fallo judicial que les ha reconocido las mismas condiciones laborales.

El sindicato solicitó este viernes la ejecución de la sentencia por el conflicto colectivo en el que se ha reconocido a los trabajadores de Alhambra Bus (los microbuses) como miembros de la empresa Transportes Rober. Esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número uno de Granada, ha recogido que existe "unidad de empresa" entre Transportes Rober y Alhambra Bus.

La incorporación de estos más de veinte trabajadores de Alhambra Bus no puede dilatarse en el tiempo, según el sindicato Comisiones Obreras, que cree que se deben equiparar las condiciones laborales y económicas de esos compañeros que llevan muchos años en una "situación injusta y no igualitaria". Desde el sindicato han considerado que esta sentencia obliga al Consistorio granadino a no "dilatar más en el tiempo" su aplicación.

"Ahora es labor del Ayuntamiento de Granada que todos los trabajadores se rijan por el mismo convenio y tengan los mismos derechos", indicó ayer en un comunicado la organización sindical.

También una sentencia del Juzgado de lo Social número uno de Granada ya determinó hace tiempo que Transportes Rober y Herederos de Gómez (la responsable de la línea 33) formaban un único grupo de empresas a efectos laborales, al tratarse en realidad de una "única empresa".