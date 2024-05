Los trabajadores de la ORA en Granada mantienen la huelga en el Corpus tras no alcanzar acuerdo en el Sercla

Los trabajadores de la zona ORA y grúa de Granada harán huelga durante la Feria del Corpus después de que la reunión fijada hoy en el Sercla para buscar una solución al conflicto que mantienen con la empresa en relación al horario de verano no haya llegado a acuerdo. Tras "más de dos horas y media" la reunión ha finalizado sin acuerdo al no acudir representación municipal, según denuncia CCOO en una nota de prensa.

Al no acudir representación desde el Consistorio, explica el sindicato, "no ha sido posible avanzar en las negociaciones entre trabajadores y empresa", ya que esta última asegura que debe cumplir con las bases del contrato que tiene firmado con el Ayuntamiento de la capital y que es éste quien debe modificar las ordenanzas para permitir el cambio de horario que exigen los trabajadores, de ahí la necesidad de que se persone el Ayuntamiento.

Sebastián Marruecos, presidente del comité de empresa, explica que “la empresa a lo único que se compromete es a tomar medidas excepcionales para paralizar el servicio en los días de más calor, pero son promesas que llevamos escuchando varios años y que nunca han cumplido. Y este año vamos en serio”.

Por ahora no hay fecha para una nueva reunión, por lo que desde el comité de empresa se está trabajando para presentar alegaciones contra la aprobación de la ordenanza municipal que modifica el actual horario de los trabajadores ORA “ya cambió la ordenanza para implantarnos el horario de 17:30 a 21:30 horas, que no sólo no soluciona el conflicto”

Ante esta situación, el comité de empresa mantendrá el calendario de movilizaciones, que comenzará el próximo lunes 27 de mayo con jornadas de huelga durante toda la semana de corpus entre las 9:00 y las 14:00 horas. Marruecos advierte del perjuicio para las arcas municipales que puede suponer estos paros, destacando que “la empresa sólo habla de dinero, cuando nosotros estamos mirando nuestra salud. ¿Qué precio le pone el Ayuntamiento a nuestra salud?”.