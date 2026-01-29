“He venido a defender mi futuro”: Granada se paraliza con una tractorada de 96 vehículos contra Mercosur y la PAC

Granada ha vivido este jueves una mañana atípica. Un total de 96 tractores han recorrido las principales arterias de la ciudad bajo la lluvia en el marco de las protestas agrarias coordinadas a nivel nacional, convocadas por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias. La tractorada ha protestado contra el acuerdo UE-Mercosur, la reforma de la PAC post 2027 y defendido la soberanía alimentaria bajo el lema: “Moneda de cambio hoy, inseguridad alimentaria mañana”.

La movilización ha iniciado su recorrido desde la rotonda de Aurgi en el polígono El Florío de forma escalonada: en cabeza ha avanzado un centenar de personas a pie, mientras los tractores se incorporaban progresivamente al grueso de la marcha. El trayecto, previsto hasta las 13:30 horas, ha discurrido por la Avenida de Andalucía, Avenida de la Constitución, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos y Recogidas, con final en la glorieta de Neptuno.

Antes de arrancar, José Gámiz, agricultor de Huétor Tájar, ha explicado a Granada Hoy los motivos de su presencia: “He venido a defender mi futuro, el de los agricultores de Granada y de los consumidores de toda España. Si en Europa tenemos unas normas sanitarias, lo lógico es que los productos que llegan de fuera cumplan los mismos requisitos. Es injusto y supone un riesgo para los consumidores”.

Una mujer participa en la tractorada de Granada / Arantxa Asensio

Críticas al acuerdo con Mercosur y a la PAC

Los dirigentes provinciales de las organizaciones convocantes —Manuel del Pino (secretario general de ASAJA), Fulgencio Torres (presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Grnada), Miguel Monferrer (secretario provincial de COAG) y Nicolás Chica (secretario general de UPA)— han centrado sus críticas en el acuerdo con Mercosur y en la política agraria europea. Han reprochado a los dos grandes partidos políticos su voto contrario a que el Tribunal de Justicia de la UE valide la compatibilidad del tratado con las normas comunitarias, al considerar que es perjudicial para el sector, y han pedido retrasar su entrada en vigor para dar un “balón de oxígeno” a los agricultores.

Además, han exigido que, si el acuerdo se aplica, se respeten todas las cláusulas de salvaguarda y no entren en España productos que no cumplan los estándares europeos. Han recordado que acuerdos anteriores, como el de Marruecos, se han “incumplido sistemáticamente” y han reclamado ayudas económicas para los sectores más afectados, como el vacuno de carne, las aves de corral, el arroz y los cereales.

Los convocantes han insistido también en que la Unión Europea “está votando en contra de los intereses de agricultores y ganaderos europeos” y han subrayado la importancia de los consumidores. Han advertido de que la garantía alimentaria y sanitaria que rige en Europa (como los controles sobre hormonas o el crecimiento de los animales) no está asegurada en los países del Mercosur. A pesar de la lluvia, han animado a mantener la protesta.

Los tractores circulan por la ciudad de Granada / Antonio L. Juárez / PicWild

Vigilancia y momentos de tensión

El inicio de la movilización se ha retrasado ligeramente debido a los controles de matrículas por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El dispositivo ha sido vigilado con drones para el seguimiento del tráfico y la seguridad.

Pasadas las 10:45 horas, la marcha ha atravesado la rotonda de Villarejo, un punto sensible por el paso del Metro de Granada. La circulación se ha mantenido lenta pero sin vehículos detenidos a lo largo de todo el recorrido: el sentido descendente hacia Chana y Avenida de Andalucía permanecía abierto, mientras que el ascendente hacia el centro estaba cortado para que vehículos particulares y tractores no confluyeran.

A las 11:00 horas, los tractores han alcanzado el entorno del Hospital Virgen de las Nieves sin incidencias destacables. Se han establecido bucleos temporales de transporte entre la estación de autobuses y Albolote y entre la estación de tren y la parada de metro de Sierra Nevada. El metro quedó interrumpido en las paradas intermedias hasta que finalizara el paso de los vehículos agrícolas.

Entre motores, bocinas y cencerros, la joven agricultora María Martínez, llegada desde La Jamula, explicaba que había acudido para “protestar por el acuerdo que intenta firmar Bruselas”.

Asimismo, con algo de retraso sobre el horario previsto, la cabecera de la movilización ha llegado a las 11:25 horas a la Subdelegación del Gobierno, donde se ha desarrollado un primer acto de protesta al grito de “Mercosur es un atraco”. El edificio ha permanecido escoltado por efectivos policiales y vallado como medida de seguridad.

Pocos minutos después, los representantes de las organizaciones agrarias han sido recibidos por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. Los convocantes han reiterado que los acuerdos con Latinoamérica y la PAC perjudican al sector. Montilla ha respondido que “hay que mirar al futuro” respecto al tratado, subrayando las oportunidades de exportación, y ha señalado la “complicidad del ministro Planas” con el campo en relación con la PAC, animando al diálogo. Tras ello, ha recibido el escrito con las reivindicaciones.

La tensión ha aumentado en los primeros metros de Gran Vía en torno a las 11:49 horas, cuando algunos manifestantes han depositado paja frente a la Subdelegación con intención de prenderla, aunque la Policía ha intervenido de inmediato para evitar riesgos. En relación a estos hechos, Manuel del Pino (ASAJA) ha explicado a este diario que los agentes le han informado de que no estaba autorizado a hacerlo y que sería propuesto para "cuatro sancioes". Posteriormente, se ha lanzado un petardo sobre la paja, aunque no ha conseguido prenderla. El episodio se ha saldado con al menos dos personas propuestas para sanción.

Agentes de la Policía Nacional impiden que se prende fuego a la paja depositada en Gran Vía durante la tractorada / Antonio L. Juárez / PicWild

A las 12:00 horas, la movilización ha continuado hacia la estatua de Colón, con restricciones de tráfico en los carriles ocupados por los tractores, mientras que el sentido contrario se ha mantenio lento pero sin grandes retenciones. A las 12:13, la cabeza de la protesta ha alcanzado la Plaza del Carmen, aunque la cola se extendía hasta Villarejo en ese momento. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha recibido en el Ayuntamiento las propuestas de los agricultores de ASAJA y COAG, que han trasladado su rechazo al acuerdo UE-Mercosur y su demanda de una Política Agraria Común que proteja al campo.

Tras recorrer Reyes Católicos y Recogidas, a las 13:03 horas la cabecera ha llegado al final del recorrido en la glorieta de Neptuno. El tráfico seguía cortado en estas vías y la Policía ha desviado vehículos en el cruce con Camino de Ronda, con especial preocupación por la cercanía horaria a la salida de los colegios.

Aplausos y advertencias

De esta forma, la tractorada ha concluido a las 13:13 horas al grito de “¡viva los tractoristas!”. Los convocantes han agradecido la participación y han destacado la colaboración ciudadana, cerrando la jornada sin mayores incidencias. Aunque se ha registrado densidad en los accesos a la circunvalación al final del recorrido, el tráfico se ha mantenido parcialmente fluido gracias a los avisos previos efectuados en los perfiles oficiales de la Policía Local y en medios de comunicación.

Nicolás Chica, secretario general de UPA Granada, ha valorado “muy positivamente la asistencia de compañeros y compañeras agricultores y ganaderos a pesar de las inclemencias climatológicas”, subrayando el carácter pacífico de la protesta y reiterando “la situación tan perjudicial en la que se encuentra el sector”. Sobre futuras movilizaciones, ha afirmado que “seguramente sí, ojalá nos hicieran caso y con esta valiera, pero muchos nos tememos que no va a ser así”.

La tractorada en Granada / Antonio L. Juárez / PicWild

Por su parte, Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG Granada, se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la jornada pese a recordar que han tenido que "dejar tractores fuera", por lo que asegura que continuarán con "actuaciones en distintas zonas de la provincia". “Hoy era el jueves de la agricultura y del sector primario”, ha afirmado, destacando también el respaldo ciudadano: “La ciudadanía y los consumidores siempre han estado del lado de los agricultores porque sienten que este problema es suyo también”.

El cierre de la movilización no solo ha dejado una estampa de tractores ocupando el corazón de Granada de nuevo, sino también una muestra clara de respaldo social. A lo largo del recorrido, numerosos vecinos salieron a balcones y aceras para aplaudir a los agricultores, en un gesto que los convocantes interpretaron como una señal inequívoca de que la ciudad entiende y comparte sus reivindicaciones. Entre bocinas, cencerros y consignas, la tractorada se ha despedido con la sensación de no estar solos en su lucha, y con la advertencia de que los tractores volverán a salir si los acuerdos de la discordia siguen adelante, porque, como repiten los protagonistas de la jornada, el futuro del campo también se juega en las calles.