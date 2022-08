El tren nocturno de Granada a Barcelona que se fue y nunca volvió

El tradicional tren Alhambra, que unía Granada con Barcelona durante la noche y fue eliminado es ahora objeto de debate en el Senado español. El grupo de Compromís propone potenciar el uso del tren nocturno de pasajeros, con fórmulas como el tren hotel, como alternativa sostenible al coche o al avión, una vía que, destaca el partido, ya se explora en Europa como vía para reducir emisiones.

A través de una serie de preguntas al Gobierno en el Senado, Carles Mulet, del grupo Compromís, denuncia la eliminación de los trenes nocturnos en España pese a que el plan España 2050 contemple ya relanzarlos.

Recuerda el senador de Compromís que entre 1985 y 2015 hubo trenes nocturnos que conectaban Málaga con Bilbao o Portbou con Algeciras, hasta que desapareció el último, que circulaba por la Costa Brava. Además, de los trenes hotel de alta gama, que incluían cama y cena, solo quedan cuatro, que actualmente no dan servicio por la pandemia, como el que conectaba Madrid con Lisboa.

Compromís admite que esta modalidad sufría pérdidas, pero argumenta que "se asiste en Europa a una recuperación global de esta fórmula de viaje", reprocha a Renfe que no haga lo mismo y critica la apuesta por la alta velocidad, por la desatención a la media distancia y por ser una infraestructura que ve "desaprovechada, sin suficientes pasajeros ni apenas líneas transfronterizas".

Mulet pregunta al Gobierno acerca del relanzamiento de este modo de transporte, los beneficios de los servicio de lujo de Renfe o acerca de si el Gobierno se plantea prohibir viajes cortos en avión o tasar los privados que mueven "a poca gente y contaminan mucho"

El propio partido ha añadido en una nota de prensa que "mientras Europa potencia y regresa al tren, incluso el nocturno, España se dedica a potenciar un AVE caro que no vertebra todos los territorios y que abandona el Cercanías, el Media Distancia y los Trenes Regionales que tanto necesitan los territorios y los ciudadanos".

Además, añaden que según datos de la Comisión Europea en 2018, los trenes generaron el 0,4% de las emisiones en comparación con medios de transportes más contaminantes como el avión. Pese a que el Plan España 2050 del Gobierno recoge una escueta línea la pretensión de "relanzar los servicios de tren nocturno".

Tren hotel: qué, cómo y cuándo

El 'tren hotel' fue el servicio ferroviario nocturno de transporte de pasajeros, de larga distancia y de gama alta, operado por la compañía española Renfe. En el caso de las rutas que tienen como origen o destino Portugal, el servicio de tren se operaba juntamente con Comboios de Portugal.

Los tren hotel fueron ideados con el objetivo de aprovechar la noche para los viajes largos en un tren con "altas prestaciones y magnífico servicio de atención al cliente", pudiendo llegar así a destino a primera hora de la mañana. Estos trenes, en sus orígenes, disponían de servicio de autoexpreso, cafetería, restaurante con cena, cuyo menú era variante y elaborado por chefs de prestigio, además de desayuno incluido para los viajeros de gran clase, dichos viajeros también disponen de acceso a la sala club y al aparcamiento gratuito de la estación de origen.

Entre las antiguas rutas estatales se encontraba el 'Trenhotel Alhambra' que viajaba desde la estación Barcelona-Sants hasta la provincia de Granada. Incluso había rutas internacionales hasta Zúrich, Milán y París entre otras grandes ciudades de Europa.

El Gobierno, según sugirió el pasado viernes en una comisión del Congreso de los Diputados la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, baraja la posibilidad de que los cuatro trayectos nocturnos que aún existían antes de la pandemia y que unían a través de los llamados Trenhotel Barcelona y Madrid con Galicia, Portugal y Francia no vuelvan a reactivarse de modo general tras la crisis sanitaria.

El partido de izquierdas ha explicado que "parece que Renfe recupera estas rutas priorizando aquellos con mayores ratios de ocupación de los trenes". Además, han añadido que "el tren nocturno no puede despegar en España sin un respaldo importante de la administración que, como hemos visto, prefiere apostar por otro tipo de vías. Francia, al contrario que en España, está dejando de lado su red de alta velocidad TVG en favor de los recorridos regionales y nocturnos de larga distancia, modernizando estas líneas. Se han potenciado otras opciones como el avión e, incluso, el autobús, que pese a no ser más rápido sí que es sustancialmente más económico".

Trenhotel tenía cuatro rutas en funcionamiento antes de la pandemia. La duración aproximada era de 10 horas y 47 minutos y un recorrido de 502 km.

Las horas en un tren

En los últimos tiempos, sin embargo, se asiste en Europa a una recuperación global de esta fórmula de viaje, que permite aprovechar la noche para viajar durmiendo plácidamente y hacerlo "como alternativa con una huella en emisiones muy inferior a la del avión o el coche". El partido explica que según el Gobierno la alta velocidad española ofrece unos tiempos de viaje tan competitivos que ponen en duda que los trenes nocturnos sean una fórmula adecuada de viaje. Y añaden que "si entre Madrid y Barcelona o Sevilla el trayecto es ahora de dos horas y media, no es razonable pensar que los trenes nocturnos sean competitivos o atractivos para los usuarios”.

El informe 'Hop on The Train: A Rail Renaissance for Europe', publicado la semana pasada por la plataforma Europe on Rail, que integra a diferentes organizaciones de España, Alemania, Francia, Bélgica y Polonia dice que "si queremos realmente descarbonizar el transporte de pasajeros, la mejor alternativa al avión es, sin duda alguna, el tren".

Estas entidades han analizado el "hecho de que todavía no exista una conexión directa entre los trayectos que unen las principales capitales europeas, como Madrid-París, Madrid-Lisboa, París-Berlín, Berlín-Bruselas, Berlín-Copenhague o Varsovia-Praga, y han recogido en su informe recomendaciones específicas para cada país, así como para el conjunto de la UE".

El año 2021 fue declarado 'Año Europeo del Ferrocarril' para poner en valor el papel del tren como palanca para descarbonizar el transporte y lograr una transición ecológica. Un vuelo de París a Berlín, por ejemplo, tiene una huella de CO2 seis veces mayor que la de recorrer la misma distancia en tren, mientras que si se tienen en cuenta las otras emisiones —más allá del CO2—, "el impacto climático del vuelo es 18 veces mayor al del tren".

Por su parte, la electrificación del ferrocarril y la descarbonización del sector eléctrico en curso pueden rebajar el impacto climático del tren todavía más, "hasta dejarlo casi en cero", arguyen. También ponen de manifiesto que 17 de las 20 rutas aéreas más transitadas en la Unión Europea tienen menos de 700 kilómetros de distancia, por lo que "teóricamente se podrían realizar perfectamente en tren".

Compromís explica que sin embargo, la falta de una 'visión europea' a la hora de apostar por este medio de transporte ha hecho que algunos países, como España, hayan desplegado una infraestructura ferroviaria de alta velocidad muy sofisticada que ha costado miles de millones de euros —en 2018, el AVE acaparó más de la mitad de las inversiones públicas destinadas al ferrocarril—, pero que actualmente está desaprovechada, sin suficientes pasajeros ni apenas líneas transfronterizas, mientras las necesidades de conexión con Europa han sido desatendidas.

Según este informe, "en las últimas décadas, España ha hecho una fuerte apuesta por el desarrollo de las líneas de alta velocidad, con una inversión de 14.000 millones de euros provenientes de fondos europeos (25% de la inversión total). Sin embargo, solo una de esas líneas es internacional: la que conecta Barcelona con Montpellier, en Francia".

Para los expertos, muchas de esas líneas están infrautilizadas, con solo dos servicios al día. Además, subrayan la dificultad añadida de que los trenes tengan que cambiar en la frontera, con el paso del ancho de vía ibérico al convencional europeo.

Plataforma 'Granada por el Tren'

La Plataforma Granada por el Tren se ha sumado a la iniciativa de 'Oui au train da nuit', movimiento social y ciudadano que defiende la vuelta de los trenes nocturnos en España, Portugal y Francia y que prevé manifestarse este sábado en Lisboa, Madrid, Irún, Handaya, Bayona, Portbou y Cerbere.

'Oui au train da nuit' aboga por los trenes nocturnos como alternativa de viaje para recorridos de en torno a 1.000 kilómetros, aprovechando la noche para viajar mientras se descansa y facilitando la conexión mediante billetes combinados diurnos de altas prestaciones con otros puntos de la geografía europea.

Según la plataforma, en España la puesta en servicio de un mayor número de kilómetros de vías alta velocidad ha llevado a que el operador público de viajeros se ha centrado en reforzar la flota de trenes para estos servicios y reducir hasta la eliminación total de los servicios nocturnos de viajeros.

Es el caso de los suprimidos "temporalmente" por obras en la infraestructura como el nocturno Granada-Barcelona y que nunca volvió, o por las restricciones a la movilidad derivadas de la Covid-19, cuyos servicios suprimidos tampoco han sido repuestos.

Este colectivo ha instado en un comunicado a que los operadores ferroviarios den pasos en la dirección de diseñar una red trenes nocturnos como alternativa a los vuelos nacionales y realicen los correspondientes estudios para el encargo de nuevo material móvil que cumpla con los requisitos de sostenibilidad ambiental y bajas emisiones.