Todo cabe en 180 segundos

Años de trabajo condensados en tres minutos. El certamen de divulgación científica Three Minutes Thesis (Tesis en tres minutos) obligó a una veintena de estudiantes de doctorado de la Universidad de Granada a exprimir al máximo su capacidad de síntesis. El premio, superar la semifinal y continuar en la lucha por una plaza en la gran final de este singular concurso internacional, el próximo mes de junio en Cracovia (Polonia).

Abrió el turno de los concursantes Ernesto Luis Aparicio Puerta, que desmigó su tesis sobre la lucha contra el cáncer en menos de 180 segundos. War on cancer. There will be blood fue el título de su microponencia y su frase final, con la que quiso ganarse al público y al jurado. Fue el encargado de romper el hielo en esta tercera edición del certamen en Granada y los nervios estuvieron a flor de piel.

Poco antes de iniciarse el certamen, Pilar Díaz, ingeniera de Caminos, reconocía que quería “superar el miedo escénico”, y que el ejercicio propuesto –en este caso, condensar su tesis sobre el diseño de infraestructuras marítimas en relación con el cambio climático– “no me parece difícil”. El reto, para esta investigadora, es “hacerlo con gracia, que no parezca un papagallo”.

De los ocho finalistas de la UGR se elegirá al investigador que irá a la fase internacional

La espartana escenografía facilita que toda la atención se centre en el mensaje, en un discurso –en inglés– que únicamente puede contar con una diapositiva como recurso audiovisual. Sin más ni más. Pilar optó por darle a su intervención un toque dramático y por tirar de ejemplos cotidianos para hacer accesible su objeto de estudio. “Tiene que entenderlo todo el mundo”, y, al mismo tiempo, mantener el “rigor científico” que hay detrás de una tesis.

Mismos mandamientos manejaba Pablo Molina, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. El título de su minicharla, Forgetting to move. “Estamos en una sociedad cada vez más sedentaria”, explica el investigador, que ha centrado su tesis en el estudio de la biomecánica en niños sedentarios y los efectos que esto tiene en su salud. Su trabajo va más allá y establece una solución para las posibles patologías asociadas al sedentarismo: “volver a moverse”, promover la actividad física.

Molina fue uno de los ocho que han superado esta primera fase y ahora afronta la final granadina. Los otros seleccionados fueron, según informó la UGR, Paulina de los Ángeles Leiva, con Mechanomutable roads: from science fiction to reality; Manuel Partido Navadijo, con Reading bones is easy if you know how; Marta Pérez, con The survival of Spanish artist. Resilence facing new paradigms in the Art market; Abel Adrián Plaza, con Train your genes; Marta Rivera, How to learn a language in 3 minutes; Raúl Tauste, con Where plastics should be laid to rest; y Pablo Tristán, con The dark side of the genome. De estos ocho candidatos saldrá el finalista que representará a la UGR en el este singular certamen internacional. Sólo tres elegidos de entre todas las universidades participantes estarán en la final de Cracovia.

El director de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas de la UGR, Francisco Contreras, destacó que esta iniciativa “se enmarca” dentro de las actividades promovidas desde las universidades que forman parte del Grupo Coimbra. El Three Minutes Thesis nació en la Universidad de Queensland, en Australia. La idea se trajo al seno del Grupo Coimbra, compuesto por 21 instituciones de educación superior, y desde hace tres años se celebra también en la UGR. “Es una experiencia muy positiva para nuestra gente”, indica Contreras, que incidió en que esta actividad permite a los investigadores a trabajar en la comunicación de los resultados. “Les obligamos a que sean capaces de vender, de transmitir lo importante que es su investigación”.

La presentación del evento estuvo presidida por la vicerrectora de Internacionalización, Dorothy Kelly, que destacó la necesidad de promover competencias transversales entre los investigadores de la UGR.

Para ayudar a los alumnos a preparar su charla, la Escuela Internacional de Posgrado y la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR han organizado un Taller de Comunicación de un mes de duración, en el que los participantes han aprendido algunas claves para divulgar mejor su trabajo, indicó la Universidad en una nota.