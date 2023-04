El Ayuntamiento de Granada celebra el último Pleno ordinario mensual: despedida y cierre de un mandato convulso

El Ayuntamiento de Granada celebra este viernes su último pleno ordinario mensual. Un pleno con el que se despide un mandato, que para nada ha sido tranquilo. De hecho, hay muchos calificativos que se pueden aplicar al mismo: convulso, raro, único, increíble, sorprendente ... Y es que ha pasado de todo lo que podía pasar: ya empezó raro con el pacto PP-Cs, se tornó difícil en las relaciones del bipartito, increíble con la llegada de la pandemia, sorprendente con la ruptura del Gobierno tras el abandono del PP y luego ya estable en su funcionamiento en los dos últimos años con la recuperación del PSOE de la Alcaldía.

El pleno mensual de mayo ya no se celebrará porque están las elecciones y después no habrá otro hasta el de constitución de la corporación, ya en junio. De hecho, uno de los puntos de este último pleno es la supresión de la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo de 2.023.

Por eso, salvo alguna convocatoria extraordinaria, no prevista, la de hoy será la última sesión en la que coincida la actual corporación municipal, los 27 concejales del mandato 2019-2023. Muchos de ellos siguen en listas, pero también hay otros muchos (14, la 'mayoría absoluta') que se despedirán tras la renovación total en el PP o la salida de la política de los cinco concejales no adscritos que dejó la disolución del grupo de Cs. Así, será el último pleno ordinario como concejales para los ediles del PP Luis González, Eva Martín, Francisco Fuentes, Pepa Rubia, Carlos Ruiz Cosano e Inma Puche; también para los no adscritos Luis Salvador, José Antonio Huertas, Manuel Olivares, Lucía Garrido y Sebastián Pérez; de los concejales del PSOE Miguel Ángel Fernández Madrid y Sandra Rodríguez, que no repiten y del concejal de UP Antonio Cambril, que también termina su etapa política. El resto de ediles siguen todos en listas y ya su presencia o no en el pleno de constitución del próximo mandato será cuestión del resultado electoral tras el 28 de mayo y el reparto de concejales.

Y es curioso que Luis Salvador, que comenzó como alcalde y termina sin protagonismo estos dos últimos años, o Sebastián Pérez, que encabezaba la lista del PP y aspiraba también a la Alcaldía en su defendido 2+2 que le terminó por costar el cargo político y su militancia, terminen el mandato como concejales no adscritos. O que Paco Cuenca, que ganando las elecciones de 2019 no pudo gobernar al principio por el pacto PP-Cs-Vox pero que por la crisis política del 2+2 y la salida del PP terminó recuperando la Alcaldía, que ha ostentado estos dos años y que aspira a mantener. También destaca que el PP haya hecho finalmente limpia total en el grupo municipal prescindiendo de todos los nombres actuales para presentar una lista renovada, o que en el próximo mandato ya no vaya a haber un grupo municipal de coalición de partidos de izquierda tras la ruptura de Podemos e IU en dos candidaturas diferentes.

Tampoco se puede olvidar la pandemia, que marcó el gobierno municipal en los primeros dos años. Un hecho que también hará histórico este mandato y que condicionó, como era lógico, el funcionamiento municipal.

Para cerrar este mandato, el Pleno llega cargado de puntos en el orden del día, principalmente del área de Urbanismo, donde se aprovecha para sacar adelante expedientes con los que seguir trabajando mientras son las elecciones y se constituye de nuevo el gobierno municipal. Serán 49 puntos en el orden del día, de los que diez serán de Urbanismo.

Este jueves, el portavoz del equipo de Gobierno, Jacobo Calvo, ha hecho una valoración de este mandato previa al último pleno recordando su llegada el 7 de julio de 2021 tras la ruptura del Gobierno bipartito con el abandono del PP "por sus líos internos". Decisiones, ha dicho Calvo, "que no las tomó el equipo de gobierno del PP entonces sino dictado por la mesa de camilla del PP en Granada y Andalucía orquestado por Juanma Moreno, Carazo y Jorge Saavedra, que son los que lideran ahora la candidatura a la Alcaldía, y con un cainismo fuera de todo momento con respecto a sus compañeros que siguen en la corporación y que aprovecho para desearles lo mejor".

Calvo ha recordado hitos de esta última etapa de mandato bajo el Gobierno de Paco Cuenca como la probación de presupuestos, la reducción del IBI, la inyección 40 millones en fondos europeos, la actualización del Plan de Ajuste con 35,5 millones para pagar a 135 empresas, asuntos de empleo, todo lo relacionado con la ciudad de ciencia, actuaciones en distritos, mejora de los espacios, así como la visión metropolitana importante para la calidad del aire o las conexiones.

"Como portavoz estamos contentos, orgullosos, y queremos agradecer la labor de todos para que Granada sea referente y para acoger grandes eventos como los Goya, el desfile de Fuerzas Armadas o la Cumbre de la UE. Granada ha recuperado la confianza gracias a su alcalde Paco Cuenca, a todo el tejido social, empresarial y asociativo", ha dicho.