Unión histórica: toda la provincia respalda a Granada para lograr la Capital Europea de la Cultura 2031

Pocas veces se ve una unión así más allá de colores políticos e instituciones, por lo que la carrera de Granada para conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031 ha conseguido un hito histórico: el respaldo de todos los municipios de la provincia de Granada para conseguir este título, en el que toda la provincia va unida. La imagen de esta unión se ha sacado este lunes en una cita en el Palacio de Congresos donde se ha firmado la adhesión al manifiesto de la candidatura entre el Ayuntamiento de Granada, la Diputación y los 174 municipios de la provincia. Todos están unidos en este proyecto, que algo de rédito conseguirá también para la provincia porque aunque el título será para la capital, también se venderá la cultura y la tradición del resto de municipios como identidad de territorio. Y es importante hacerlo ahora, a tres meses vista de que el 28 de diciembre haya que presentar la candidatura para ver, ya en febrero de 2026, si se pasa el primer corte. Después habrá que presentar de nuevo a final de 2026 más documentación si se está entre las finalistas y la decisión final llegará en 2027, por lo que aún queda carrera pero esta primera parte es crucial para seguir en al competición.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la provincia han firmado en el Palacio de Congresos este manifiesto en un hall transformado en una especie de 'parlamento' por la capitalidad. Y tanto Rodríguez como Carazo lo han expresado: es una carrera de todos y los evaluadores también tendrán en cuenta el calado de la iniciativa en la sociedad granadina, la implicación del territorio, la adhesión al proyecto para que sea un reto y un hito común. Por eso las innumerables adhesiones al manifiesto que se están consiguiendo. Y se ha demostrado que aquí no hay color político. Alcaldes y alcaldesas de toda la provincia y de todos los partidos han firmado y a nivel local también está el respaldo absoluto de los grupos municipales del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que “Granada 2031 no es solo un proyecto de ciudad, es un proyecto de provincia. La suma de los 174 municipios nos demuestra que toda Granada late al unísono por este objetivo. Queremos situarnos en el corazón cultural de Europa, y lo haremos unidos, con el respaldo de nuestras gentes y de nuestras raíces”. También el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha asegurado que "Granada hace gala de su cultura y juntos vamos a conseguir que Europa lo reconozca".

Carazo insiste en que el proyecto es de vocación provincial, colectivo, y que precisamente esa unidad será una fortaleza de la candidatura: "El primer beneficio para Granada es que sea un proyecto de consenso", ha resaltado, pidiendo incluso información sobre sus proyectos culturales a los alcaldes para incluirlos en la web de la candidatura.

Desde el Ayuntamiento se resalta que el respaldo de todos los municipios de la provincia recuerda que la Granada actual es fruto de siglos de historia compartida, de convivencia entre pueblos diversos y de un mestizaje cultural que ha dejado una huella imborrable. Desde los vestigios íberos, romanos y árabes, hasta el legado cristiano y contemporáneo, cada época ha ido sumando matices a una identidad común, rica y plural. Granada es, y siempre ha sido, tierra de cultura, acostumbrada a dialogar, a convivir y a enriquecerse con la aportación de todos.

Esta pluralidad histórica convierte a la provincia en un mosaico cultural único, donde cada comarca aporta tradiciones, patrimonio material e inmaterial, y un imaginario colectivo que engrandece el proyecto de Granada 2031. La candidatura no solo busca situar a la ciudad y a la provincia en el corazón cultural de Europa, sino también reconocer y proyectar al futuro una herencia milenaria que ha hecho de Granada un referente de diversidad, creatividad y encuentro.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha subrayado la importancia de sumar esfuerzos y sinergias, así como el papel determinante que desempeña la institución provincial en este proceso como puente entre la ciudad y los municipios. “Hoy simbolizamos la unidad en torno a una gran candidatura que nace de Granada, pero que sentimos en toda la provincia. Un puente de transferencia y de sinergias que nos hacen más fuertes en este proceso. Hoy, todos nos sentimos parte de una candidatura que se convierte en un reto compartido”, resaltando el valor de una candidatura sólida, trabajada y "comprometida con nuestra tierra".

Rodríguez ha destacado “lo mucho que nos une” apostando por la cultura como motor de desarrollo. En esa línea, ha señalado la firme apuesta de la Diputación por recuperar, poner en valor y al servicio de los granadinos el gran patrimonio cultural que tenemos en la provincia y que seguirá creciendo con la apertura este próximo viernes del Castillo de la Calahorra, el futuro Museo Provincial de la Semana Santa de Guadix o la Casa Natal de Lorca en Fuente Vaqueros. “Mirando al futuro desde el presente, creando nuevas oportunidades y posicionando a la cultura como motor de desarrollo”, ha concluido. Con esta adhesión provincial, la candidatura se refuerza como un movimiento sólido que cuenta con el respaldo de instituciones, asociaciones, agentes culturales, tejido económico y ciudadanía. Granada encara así con unidad, compromiso e ilusión el camino hacia 2031, con la certeza de que el futuro cultural de Europa también se escribe desde esta tierra.

Además, ser designada Capital Europea de la Cultura en 2031 supondrá para Granada y su provincia una oportunidad histórica de transformación: un motor económico capaz de dinamizar sectores estratégicos como el turismo, la hostelería, la artesanía o la industria creativa; un impulso social que fortalezca el tejido asociativo y fomente la participación ciudadana; y la consolidación de un modelo productivo basado en la cultura y la innovación, que genere empleo de calidad y cohesione el territorio. Granada se prepara así para afrontar el futuro con la cultura como eje vertebrador de su desarrollo y como seña de identidad compartida. Una oportunidad que unirá pasado, presente y futuro bajo un mismo horizonte europeo.