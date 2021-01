Las universidades andaluzas ya sopesan la posibilidad de un segundo semestre online

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, defendió que las decisiones tomadas en estos días en relación con las evaluaciones se han tomado de forma "rigurosa". Asimismo, reiteró lo expresado por las universidades públicas andaluzas en su último comunicado, en el que repiten su apuesta por la "máxima presencialidad posible". La UGR lleva desde el pasado 15 de octubre con clases online tras la decisión de la Junta de Andalucía de suspender la docencia presencial. Sí se han mantenido en estos meses las prácticas, seminarios y diversos actos académicos, y desde ayer día 12 de enero se abren las salas de estudio. Sobre lo que ocurrirá en el segundo semestre, Aranda señaló que los rectores andaluces ya sopesan que el actual escenario se prolongue.

"Estamos viendo qué posibilidades tenemos" y una de ellas es mantener la docencia de forma virtual. Además, indicó que mañana jueves mantendrá una reunión con la Comisión de Seguimiento del Covid-19, en la que está representada la Consejería de Salud. "Hay pocas certezas, pero tenemos una experiencia de una primera y una segunda ola y nos preocupamos", expresó sobre la evolución del número de casos y la posibilidad de restricciones más duras. Asimismo, aunque la decisión no se ha tomado, pidió que, sea cual sea ésta, dé estabilidad. Esto, afirmó, es clave en la que es posiblemente la universidad española con mayor número de estudiantes de otras provincias. Unos 26.000 de los 45.000 estudiantes de Grado de la UGR son de otras provincias.

"Las presiones no me sirven", indicó Aranda. "Tomamos las decisiones reflexionando los datos que hay, analizando los datos de Salud que nosotros hemos buscado, viendo cómo va la evolución -de casos de coronavirus en Granada-, hablando con los decanos", expuso la rectora, que añadió que el lunes se mantuvo esa reunión con los responsables de los centros y con el presidente de la Dirección de la Evaluación y Acreditación (DEVA), Sebastián Chávez. "Nosotros nos jugamos mucho prestigio". También se amplió el diálogo a los directores de departamento y a la Delegación General de Estudiantes (DGE) "como no puede ser de otra manera", aposilló Aranda, que participó esta mañana en la presentación del Informe sobre discriminación corporal en el trabajo en la sede de CCOO.

"Todo eso de que hemos cedido es falso. Hemos analizado la situación con rigor", aseguró la máxima responsable de la UGR, que también analizó la situación actual en la provincia en relación con la evolución de la pandemia. "Está empezando a subir, bastante. Y no tenemos estudiantes. Granada siempre ha sido la peor provincia andaluza, con estudiantes y sin estudiantes. Y se quiso culpabilizar a los estudiantes".

"Defendemos la evaluación continua", expuso sobre la situación que se abre en estas semanas, con el inicio del periodo de exámenes a partir del día 19 de enero. "Somos una Universidad muy heterogénea, con 9.000 asignaturas, y quiero dejarlo claro, hemos analizado con rigor y ya en diciembre a los directores de departamento se les planteó" lo que ayer se reflejó en la resolución de la rectora, que abre la puerta a que las asignaturas en las que la docencia haya sido online puedan examinar a distancia y aquellas que se hayan desarrollado presencialmente puedan mantener ese modelo de cara a los exámenes. "Peleamos por temas que tenían que ser presenciales. Hemos avanzado" en la docencia virtual, "pero somos una Universidad presencial", apostilló Aranda. "Hemos tenido asignaturas, bastantes, con exámenes presenciales. Nuestros centros son seguros. Y ahora, ante la posibilidad de mucha movilidad y de que esto se endurezca -en relación a nuevas restricciones-, 70.000 personas, 27.000 estudiantes de fuera de Granada... lo que vamos a hacer es lo que hemos hablado con los decanos y los directores de departamento. Los que han tenido actividad presencial pueden examinar presencial, y también online". "Para aquellos que han seguido una docencia online se les dice que por favor hagan la evaluación online, salvo caso justificado". En este punto, la rectora aclaró que "hay profesores que quieren la evaluación presencial, porque es la manera en la que nosotros evaluamos. Hay que tener en cuenta que se trata de una evaluación individualizada".

Además, la rectora apuntó a la necesidad de que la toma de decisiones se diera después de que Salud y Familias determinara la actualización del protocolo que se aplica en las universidades andaluzas, que se dio a conocer ayer martes tras el Consejo de Gobierno. "Todo tiene un método científico", zanjó.