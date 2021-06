Los universitarios no quieren graduaciones telemáticas: La Universidad de Granada abre la puerta a actos presenciales con límite de asistentes

Nuevo paso en la Universidad d Granada hacia la normalidad, dentro de los parámetros a los que obliga la pandemia. La institución permite actos de graduación presenciales, al aire libre y con limitación en cuanto a la asistencia. No podrán ir familiares ni amigos de los estudiantes, pero sí se podrá celebrar un acto de notable carga emocional.

Según explicó el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la UGR, José Antonio Naranjo, se permiten tres opciones de celebración de actos de graduación. El primer escenario es el que establece una modalidad semipresencial, con presencialidad de una representación “pequeña” del estudiantado y de la facultad o escuela. El resto de los participantes deberán seguir el acto de forma telemática.

En un segundo escenario se prevé que los centros y estudiantes acuerden el traslado de los actos de graduación al próximo otoño, a los meses de septiembre y octubre, cuando se prevé que la situación –gracias a la vacunación masiva– esté más controlada. Sin embargo, estas celebraciones seguirán las pautas que se marquen desde las autoridades sanitarias en ese momento.

La tercera vía explicada por el vicerrector permite presencialidad en los actos. Se pueden hacer graduaciones en las escuelas y facultades, en espacios abiertos, en los que se garantice la premisa de la presencialidad segura que ha regido el inicio de este curso y posiblemente también marque el desarrollo del próximo año académico.

Esa presencialidad segura obliga a limitar el número de asistentes. Según Naranjo, la situación actual no invita a hacer “actos multitudinarios”. Pueden asistir los estudiantes que se gradúen y representantes del centro. No podrán estar presentes ni familiares ni amigos. Eso sí, Naranjo recalca que esto afecta a la celebración de la graduación, no a lo que los estudiantes puedan hacer después, fuera del ámbito universitario.

Según explica el vicerrector, la propuesta de graduaciones telemáticas “no ha tenido mucho éxito” y en cuanto al aplazamiento de los actos sí conoce el caso de Farmacia, que prevé realizar la graduación tras el verano. Entonces, previsiblemente, los asistentes estén vacunados.

En cuanto a la tercera opción, los centros y los estudiantes tendrán que acordar el lugar y cómo desarrollar la graduación. Se podrá hacer en las propias instalaciones de la escuela o facultad, al aire libre, y con la necesidad de guardar la distancia social.En mayo la Delegación General de Estudiantes, en un comunicado, expresó su postura en relación a las graduaciones y su disposición a plantear propuestas compatibles con las medidas sanitarias en las que se primara el “protagonismo de los estudiantes”