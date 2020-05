Las urgencias traumatológicas se triplican en Granada tras las medidas de desescalada del coronavirus

Desde que comenzara el confinamiento hace más de 50 días el nivel de saturación de los hospitales se vio reducido al mínimo en atenciones sanitarias no relacionadas con el coronavirus. Esto sucedía en parte porque apenas se producían lesiones fortuitas ya que la población estaba confinada en casa y no salía a hacer deporte o a trabajar. Ahora con las medidas de desescalada en marcha la foto fija ha cambiado: las urgencias traumatológicas se han triplicado en esta última semana y las convencionales se han duplicado en Granada según Salud.

Desde que se decretara el estado de alarma el nivel de presión hospitalaria de patologías no Covid-19 en las urgencias también se vio desinflado gracias a que la ciudadanía entendió que evitar acudir a urgencias salvo casos graves no era solo una cuestión evitar riesgos, también se trataba de solidaridad con el sistema sanitario.

Ahora con la desescalada y el permiso parcial de poder hacer deporte el escenario ha cambiado, los granadinos han salido a las calles tras días encerrados para correr o montar el bicicleta lo que ha generado que la asistencia a las urgencias, sobre todo a las traumatológicas, se haya visto más normalizada tras el pico de la crisis. La última semana, desde que se pusieron en marcha las medidas de desescalada, las urgencias globales de adulto se han duplicado en los dos hospitales de la capital en comparación con la media habida durante las semanas de confinamiento.

Esto aumenta más cuando se habla de las de carácter traumatológico que se han triplicado en la última semana. Sin embargo, desde Salud reseñan que son traumatismos leves prácticamente en su totalidad como esguinces de tobillo, caídas o lesiones de hombro. Aún así, la actividad es todavía muy inferior a la existente antes de la pandemia.

Por contra, los politraumatismos severos, ligados habitualmente a accidentes de tráfico, prácticamente han desaparecido en todo este periodo. Igualmente, estas fuentes hacen hincapié en que "la población está siendo muy comedida a la hora de hacer uso de las urgencias hospitalarias".

En cuanto a las salidas deportivas, Francisco Vinuesa Acosta, médico del distrito sanitario Granada Metropolitano explica que han de hacerse con contención y conocimiento sobre la propia forma física para evitar lesiones. "Hay ganas de salir pero no prisa", sostiene el facultativo que recomienda que antes de lanzarse a realizar deporte la persona debe pensar antes en sus condiciones. "Si estamos bien, no hemos perdido capacidades o hemos hecho algo de deporte en casa" se puede salir a la calle de nuevo. Eso sí, acompañados por si sucediera algo y "sin prisa". Lo importante, señala, es "no cansarse ni sentir ahogo, que no se dispare el corazón y no sudar o sudar poco haciendo paradas y descansos así como incrementar el ritmo poco a poco".

Salud además quiere recordar a la ciudadanía que ante síntomas compatibles con patología tiempo-dependiente como infartos o ictus que deben acudir a Urgencias o solicitar asistencia a los dispositivos de emergencias, pero que no se queden en casa a esperar que se les pase ya que es seguro acudir a las urgencias hospitalarias dado que tanto los hospitales como los los centros de salud y resto de dispositivos sanitarios cuentan con circuitos de atención diferenciada para pacientes con síntomas covid-19.