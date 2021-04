¿Inyectarse la vacuna rusa Sputnik en Granada? La Junta abre la puerta a comprar por su cuenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que cree que la compra de vacunas centralizadas por la Unión Europea (UE) es mejor, "por una cuestión de economía de escala", aunque ha señalado que "si no se soluciona el ritmo de vacunación de manera urgente por parte de las autoridades europeas y nacionales, probablemente se multipliquen las posibilidades de que muchas comunidades autónomas de manera unilateral negociemos algo que es fundamental, que es la salud de nuestros administrados".

A pregunta de los periodistas, Moreno ha recordado que "desde el principio" el Gobierno andaluza se ha comportado "con absoluta lealtad institucional", ya que piensa que "desde la UE, por una cuestión de economía de escala siempre, es más fácil comprar vacunas para 300 millones de habitantes y hacerlo con la fortaleza que tiene la UE que hacerlo desde ámbitos más locales".

No obstante, ha señalado que "dado el ritmo exasperante que están llevando las vacunas de Europa, está haciendo que no solo algunas naciones estén de manera unilateral negociando la compra de vacunas, sino que algunas comunidades autónomas estén contactando para ver la posibilidad de incorporar nuevas vacunas", como Madrid o Valencia.

En este sentido, ha manifestado que "si no se soluciona el ritmo de vacunación y no llegan al ritmo que necesita la ciudadanía, probablemente se multipliquen las posibilidades de que muchas comunidades autónomas de manera unilateral negociemos algo que es fundamental, que es la salud de nuestros administrados". "Eso va a suponer que tengamos la posibilidad de intentar contactar con algunas de las empresas que, una vez aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pudiera distribuirlo", ha añadido. Sputnik, la vacuna rusa, aún no ha sido aprobada por la UE, pero es la que compra que está explorando la Comunidad de Madrid, siempre a la espera de que sea auatorizada.

No obstante, Moreno ha insistido en que "el camino está trazado", que es el de la compra centralizada, por lo que ha pedido al Gobierno y la Unión Europea "que se muestre que Europa es una de las regiones más potentes del mundo en términos económicos y sociales y tengamos vacunas suficientes".

Negociaciones de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, exploró la posibilidad de comprar la vacuna rusa Sputnik ante "la inoperancia del Gobierno".

Así, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, mantuvo una reunión el 11 de febrero a petición de esa firma. Escuchó sus planteamientos ya que esta vacuna estaba prevista que se fabricase en Galicia y querían conocer la situación de vacunación a nivel nacional y autonómico, según ha adelantado 'ABC' y confirman a Europa Press fuentes del Ejecutivo autónomico.

Asimismo, la Consejería de Sanidad ha mantenido otras dos reuniones con otros representantes de la vacuna rusa para "explorar el mercado internacional y tener todas las posibilidades abiertas en el futuro en la lucha contra la pandemia, siempre dentro del marco nacional de vacunación".