La vacunación contra el coronavirus en Granada se dispara en un día de ligeros repuntes de la pandemia

La vacunación en Granada es la única buena noticia del día en el parte del coronavirus en la provincia, que en general deja repuntes, ligeros eso sí, en todos los parámetros incluidas las tasas de incidencia y la presión hospitalaria, que por primera vez en ocho viernes crece y hace que el número de camas ocupadas con pacientes por Covid-19 sea incapaz de bajar de la barrera psicológica del centenar.

La puesta de vacunas está superando los planes establecidos por la Junta de Andalucía, al menos para la provincia. Según las cifras del Plan 500.000 lanzando en marzo, cuando empezó a crecer el número de viales enviados por las farmacéuticas, la Consejería de Salud estimaba que en Granada la capacidad del sistema podría administrar 56.611 dosis a la semana. Pues la realidad está superando los papeles y a estas alturas de la semana, en solo cuatro días, en la provincia se han administrado 55.151 sueros anti-Covid.

Es decir, el sistema está funcionando a pleno rendimiento, hay vacunas más que suficientes para administrar todos los viales que llegan, y el esfuerzo humano que está suponiendo para el personal sanitario, sobre todo de enfermería, de todos los distritos sanitarios de la provincia, está superando las expectativas. Esto se traduce en que por primera vez en dos días seguidos, Granada ha batido su propio récord de pinchazos administrados contra el Covid-19 grave. Ayer fueron 15.417 dosis frente a las 15.314 que se situaron de plusmarca el miércoles.

La previsión es que en los tres días que quedan, solo dos de ellos hábiles, se administren las cerca de 65.000 vacunas con las que se contaba esta semana la provincia de Granada. Casi diez mil más que las que estimaban los planes de la Junta. De las 15.417 dosis puestas ayer, 8.010 fueron para completar la pauta y aquí está el otro gran dato del día: el 45% de los granadinos ya tiene puesta al menos una dosis de la vacuna (415.046). Hoy se superará la barrera de los 250.000 inmunizados completos. Ayer se quedó a solo 460 pinchazos.

Es la buena noticia de una jornada no tan buen en términos de contagios y hospitalizaciones, aunque propios de una fase de estabilización y de progresiva caída de índices tras una oleada como es habitual. Granada ha notificado 193 casos de Covid-19, 2 menos que hace justo una semana y un aumento de de 26 casos con respecto a ayer. Esto no influye de momento en que la tendencia de casos acumulados deje de bajar, que mantiene una tendencia negativa del 8,07%. El agregado según fecha de diagnóstico habla de un descenso respecto al viernes pasado del 15,3%.

Esta tendencia sostenida no se nota hoy tanto en las tasas de incidencia. En la ratio a siete días se ha vivido un repunte importante de once puntos con respecto a ayer y que queda en 95,8 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta cifra la tendencia lineal se acerca y mucho a la tasa a dos semanas actual, que está en 208,1 casos relativos, una subida de apenas un punto. Es decir, las ratios han subido porque esta semana se han diagnosticado más casos. De momento no es tendencia y ya en semanas anteriores ha pasado esto.

Por distritos sanitarios, suben las tasas en todos menos en el Metropolitano, donde baja un poco desde los 228,6 a los 224,3. En la capital repican un poco, pasando de 256,3 a 260, en el Nordeste la curva sí es claramente ascendente con 77,8 casos tras varios días de subiditas y en el Sur da un estirón de los 151 a los 162,4.

La hospitalización se queda sin poder bajar de los 100 ingresados totales y sube en 7 personas más con respecto a ayer. Se resiste la caída de la barrera del centenar. Es el primero de los últimos ocho viernes donde la presión aumenta y esto también lo ha empujado que esta semana tiene un mayor número de ingresados nuevos que la semana pasada, aunque solo un promedio de dos personas más. En el parte de hoy son 11 nuevas admisiones hospitalarias más, ninguna en UCI, y esto es clave.

Clave porque viendo los ingresados reales, la subida de hoy, y las de los últimos días, se deben más a pacientes ordinarios que graves, y ese es un efecto también de las vacunas. En el último recuento son 75 personas en planta Covid (+8) y 32 en Cuidados Intensivos (-1). La oscilación de camas ocupadas es 0 en lo que va de esta semana.

Hay que lamentar una muerte más en Granada y 192 curados, lo cual deja un fenómeno curioso y poco habitual como que en dos días seguidos haya el mismo número de casos activos: 3.165. Por otro lado, en los centros educativos de la provincia el parte habla de que se ha reabierto el único que estaba cerrado por coronavirus. Por aulas, hay 22 cerradas parcialmente y se han abierto de nuevo en esta semana 7.