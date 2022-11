¿Está tu hijo vacunado contra todos los tipos de meningitis? El SAS repesca a adolescentes no protegidos

La muerte de una joven de 18 años en un instituto de Málaga a raíz de una meningitis meningocócica ha hecho que los especialistas en vacunación vuelvan a lanzar un mensaje para que las familias contemplen un calendario vacunal completo, especialmente en esta enfermedad.

Hay una docena de tipos de meningitis, aunque de momento sólo existe vacuna para cinco variantes: A, B, C, W e Y. El calendario se ha ido ampliando en las últimas dos décadas de modo que puede haber jóvenes que sólo estén inmunizados contra algunas cepas y no contra todas, de ahí que los pediatras aconsejen a los adolescentes y sus familiares que repasen su cartilla de vacunación para asegurarse de que están inmunizados contra los cinco tipos para los que se dispone de vacuna en la actualidad. Todas son gratuitas y se administran en los centros de salud dentro del calendario mediante dos vacunas (la A, C, W e Y y la B), que tienen diferentes dosis.

La inmunización contra la meningitis comenzó en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de forma gratuita en el año 2000. Sólo contra la variante C, que era la vacuna disponible entonces. En 2020 se amplió a una mejorada que protege contra las cepas A, C, W e Y. Desde el 2 de diciembre de 2021 se administra también el fármaco contra la meningitis B. En enero de 2020, el SAS lanzó una campaña de vacunación durante tres años para adolescentes de 13 a 18 años que sólo estaban protegidos frente al tipo C para ponerles la vacuna más completa (A, C, W e Y); una iniciativa que continúa en marcha.

El jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, Manuel Baca, recomienda que se tengan puestas esas dos vacunas (A, C, W e Y y B) y que se complete el calendario frente a las demás patologías. Explica que debido, entre otras cosas, a las medidas para contener la pandemia (confinamiento, distancia social y mascarillas), los virus estuvieron frenados durante los últimos años. Luego, tras el descenso del Covid, se ha producido un "desorden" en su comportamiento, con la presencia por ejemplo de gripe en periodo estival. Añade que ahora ese comportamiento se va regularizando y la situación poco a poco vuelve al escenario prepandemia. "Es un buen momento para revisar el calendario vacunal, comprobar que todo está en orden y que se tienen puestas todas las dosis", insiste el pediatra. Además, asegura que en la actualidad, Andalucía es una de las comunidades autónomas con el calendario más completo.

Hasta 2020, el SAS solo inmunizaba contra la meningitis C. Pero la propagación de las variantes W, A e Y por centro Europa y Reino Unido, la movilidad de muchos universitarios andaluces por esas zonas y la aparición de esta vacuna más completa (A, C, W e Y) llevó finalmente a la Junta a incluirla a partir de ese año. Así que a los cuatro meses se pone una dosis de contra la meningitis C. Luego, a los 12 meses y los 12 años se administra la vacuna frente a las variantes A, C, W e Y. Además, esta última se administra como vacunación de rescate entre los 13 y los 18 años para aquellos adolescentes que en su día sólo fueron inoculados contra la C.

Por su parte, la vacuna contra el meningococo B se pone en tres dosis a los dos, cuatro y 15 meses. Los nacidos antes del 1 de octubre 2021 no están incluidos en esa inmunización frente a la meningitis B, pero los pediatras aconsejan a los padres que en ese caso la costeen de su bolsillo para proteger a sus hijos. "El SAS ha hecho un esfuerzo por vacunar a todos los lactantes y están cubiertos los grupos de más riesgo, pero quedan otras edades. Y esa protección siempre es importante", apunta Baca. Aclara que no hay una edad límite para la vacunación frente a la meningitis B, pero recomienda que niños y adolescentes también estén inmunizados contra esta cepa.

"Poco a poco, se va avanzando en el calendario vacunal, que era de mínimos y se ha ido ampliando hasta ser de los más completos", insistió Baca. Han sido los pediatras y la Asociación Española de Pediatría (AEP) los que han ido por delante reivindicando la incorporación de nuevas vacunas. Ahora, queda pendiente la del rotavirus, otra demanda que esta organización y los especialistas lleva enarbolando casi dos décadas.