Las vacunas reducen a la mitad las muertes notificadas en Granada

No hay otro remedio: si se quiere salir de la crisis del coronavirus, primero hay que evitar muertes, y para ello hay que ponerse la vacuna. No queda otra. Los resultados son visibles en muchos sitios y no hace falta irse a Israel, donde va a dejar de ser obligatorio el uso de mascarillas gracias a la bajada de casos de Covid-19 y solo con el 55% de la población inmunizada. De hecho, en Granada ya hay muestras más que suficientes que con solo un 7,5% de vacunados completamente, y un 20,8% de ciudadanos con al menos una dosis, la principal prevención de los sueros anti-Covid, que es la desarrollar la gravedad de la enfermedad y la muerte, se notan en datos: tras 17 días de mes, el balance de fallecidos en la provincia es el más bajo desde octubre.

Ya no solo se están notando los efectos de la vacuna en la población anciana, donde los casos han caído de forma estrepitosa y donde el virus está casi erradicado de las residencias. En lo que va de mes de abril, con datos recabados hasta el viernes, las muertes notificadas por coronavirus en la provincia se han desplomado a la mitad con respecto al mismo periodo del mes pasado, y se alcanza el menor número de decesos en el mismo ciclo de días desde el pasado mes de octubre.

Entre el día 31 de marzo y el día 16 de este mes, la cantidad de decesos por Covid-19 notificados en la provincia es de 40. Es importante matizar que el cálculo se realiza con muertes notificadas, y no diagnosticadas, puesto que en las primeras se recogen las muertes producidas en ese periodo de tiempo, y no las de pacientes que han sido diagnosticados con el virus en abril, y que lo normal es que desarrollen la enfermedad y su graves consecuencias, si las tuvieran, semanas y meses después.

Por eso, la notificación de muertes se acerca a la cifra más real, y tiene muchos aspectos que destacar. Los 40 muertos en lo que va de mes en Granada por coronavirus son la mitad que hace un mes en el mismo periodo de tiempo (82), una caída que se acrecienta con respecto al mes de febrero, un 77,65% menos de fallecidos. El efecto de las vacunas en evitar la muerte por Covid-19 se nota en que los picos de fallecimientos durante la pandemia se han dado durante las fases de oleada. Granada vive desde hace varias semanas una marea alta de casos y un incremento de hospitalizaciones que, sin embargo, a diferencia de olas anteriores, no están repercutiendo en la pérdida de vidas humanas.

Es más, los números de muertos en Granada en plena cuarta ola son inferiores al pico mínimo alcanzado en los primeros 17 días de enero, cuando se estaba en la fase de valle de los decesos gracias a las consecuencias del confinamiento de los meses de otoño. Cabe recordar también que las consecuencias de las subidas de las curvas de contagios tienen su reflejo en los fallecimientos a partir de las dos o cuatro semanas, aproximadamente. Así, por ejemplo, en el mes de diciembre, los primeros 17 días dejaron 136 fallecidos a pesar de venir de aquellas restricciones.

Para poner también en contexto estos datos, este mes de abril está siendo el segundo consecutivo de descenso de muertos por coronavirus. Esto solo ha sucedido dos veces antes: cuando se impusieron los confinamientos duros de la primavera del año pasado y el de la segunda ola de los meses de otoño. La diferencia con aquel entonces es que se venía de una reducción casi total de movimientos y de actividades. En el caso actual, el descenso se está produciendo sin grandes medidas restrictivas, con la movilidad interior abierta salvo casos puntuales, y con la actividad no esencial abierta.

Por eso, para frenar la tormenta de muerte y destrucción que está dejando en coronavirus hay dos soluciones: una, cerrar todo durante mucho tiempo, o dos, vacunar sin descanso pero manteniendo un nivel de actividad económica. Lo segundo parece lo mejor.