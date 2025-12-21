Un vecino de Íllora salva a un hombre que había quedado inconsciente dentro de su casa en llamas

Milagro antes de Navidad. Lo que pudo ser una tragedia terminó felizmente con un rescate en el que colaboraron vecinos y clientes de dos bares de la calle Real de la localidad granadina de Íllora. Especial mención merece uno de los vecinos de este municipio, que entró en la casa incendiada para sacar a un hombre que había quedado inconsciente.

Según reseña la Policía Local del municipio, los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo 21 de diciembre cuando, al parecer por un brasero, se produjo un incendio en una casa de esa misma calle.

Los primeros en dar la voz de alarma fueron una mujer y su hija, residentes de la casa en llamas. Los clientes de un bar próximo avisaron a su vez a la Policía Local. Rápidamente se personaron en el lugar. La mujer y su hija habían salido a la calle para pedir auxilio. Dentro quedaba un hombre, al parecer inconsciente. El hombre estaba además en la habitación donde se había iniciado el fuego, el salón de la planta baja.

"A los pocos minutos del aviso se personó una patrulla de Policía Local en el lugar, y junto con el vecino que había logrado extraer del interior de la vivienda en llamas al hombre inconsciente, y con la ayuda de varios extintores del coche patrulla, Bar La Bodeguita y Bar 72, sofocaron las llamas y pudieron controlar el mismo hasta la llegada de dos camiones de bomberos de Granada", señalaron en un comunicado desde la Policía Local de Íllora.

Hasta el lugar acudieron servicios médicos de Íllora, que atendieron al hombre que había sido evacuado de la vivienda. Tras recobrar el conocimiento, se procedió a su traslado hasta un centro hospitalario de Granada. El vecino que lo extrajo ha resultado herido por cortes de los cristales de una ventana e intoxicación por humo, así como una ligeras quemaduras en las manos. También resultaron intoxicado por humo varios agentes de Policia.