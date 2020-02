Los vecinos de Casería de Montijo piden a Endesa y al Ayuntamiento que no los excluya del plan contra los cortes de luz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado hoy la situación de indefensión que padecen los vecinos de Casería de Montijo por parte de Endesa y del Ayuntamiento de Granada, quien ha reconocido en una respuesta escrita que no tienen intención alguna de actuar en la zona para subsanar los problemas de cortes de luz, ya que literalmente “en el plan de actuación de la Zona Norte no se incluyen modificaciones de instalaciones en Casería de Montijo”.

El socialista ha lamentado el ninguneo a los vecinos de Casería de Montijo quienes llevan tres años “denunciando y reclamando los continuos cortes de luz al Ayuntamiento y a la compañía Endesa, para ahora, negar estos que existan estos cortes, e incluso reconocer por escrito que no hay previsto ninguna intervención para acabar con este grave problema vecinal”.

Junto a un grupo de vecinos, Cuenca ha recordado que estos “llevan años trabajando para demandar soluciones al problema de los cortes de luz en Casería de Montijo. Hoy nos acompañan medio centenar de vecinos, pero son más de doscientas familias afectadas, a las que no se les escucha y a las que el nuevo equipo de gobierno las ha abandonado literalmente”.

El máximo responsable del PSOE ha mostrado su sorpresa “tras recibir la respuesta de gobierno de Salvador, quien reconoce por escrito que no tienen intenciones de atender a estos vecinos, en un ejemplo más de caos y la descoordinación que impera el equipo de gobierno”.

La representante vecinal Susana Espinosa, ha dicho que son casi 200 vecinos los que sufren cortes de luz desde hace tres años y que por más que ponen reclamaciones y realizan llamadas de incidencias a la compañía, Endesa les "maltrata como clientes". "No podemos llamar y que nos digan que la zona tiene mucho fraude porque no es nuestro problema. Yo pago y ellos incumplen el contrato. No somos accionistas, somos clientes con un contrato que pagamos y no recibimos servicio", ha dicho.

El PSOE va a pedir que se convoque la Mesa de Trabajo Social para que se trate esta situación, que se repite en otras zonas como Haza Grande.