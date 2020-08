Los vecinos del Sacromonte, molestos por el aislamiento del barrio con el plan asfáltico

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada se ha hecho eco de malestar de los vecinos del Sacromonte ante los planes del equipo de gobierno de acometer el plan asfáltico con “una falta de previsión e información absoluta”. Así, la viceportavoz de los socialistas en el Consistorio, Raquel Ruz, ha explicado que los vecinos han conocido que la vía de salida y entrada del barrio va a permanecer cinco días cortada al tráfico entre las siete de la mañana y las 19:30 horas, “decisión que en ningún caso ha sido consultada a los más de 700 residentes del barrio”.

La edil ha apuntado que los vecinos han conocido la noticia a través de un anuncio en los medios de comunicación, y han criticado duramente que “el equipo de gobierno no les informara de nada en la pasada Junta Municipal del Distrito del pasado 22 de julio, cuando estamos hablando de una intervención que va a afectar el día a día de todo el barro y su normalidad”. “Estamos hablando de que pretenden dejar el Sacromonte sin entrada ni salida durante cinco días desde las siete de la mañana hasta siete y media de la tarde, algo incompresible y menos cuando no se ha consensuado”.

Según apuntan los vecinos, “el equipo de gobierno ha optado por este horario para no afectar a los locales de ocio nocturno, aunque los vecinos aseguran que sólo hay uno abierto”. En cualquier caso, la socialista ha criticado duramente la falta de información y previsión de un equipo de gobierno que está en una constante parálisis y ha resaltado que “ya no sólo se trata de no poder salir o entrar de barrio con los vehículos particulares, sino de quedarse sin transporte público casi una semana entera”.

Para concluir, Ruz ha detallado que el malestar vecinal se ha incrementado además, “cuando el propio equipo de gobierno, en concreto desde el área de mantenimiento, ha propuesto como alternativa ofrecer a los más de 700 vecino, 10 servicios de taxis diarios como máximo, lo que ha generado todavía más malestar”.