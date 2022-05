Los vecinos del Zaidín se oponen a la Zona Azul de Granada y entregan firmas en contra

Los vecinos del barrio granadino de Zaidín-Campus se han opuesto este viernes a la instauración de una nueva Zona Ora, conocida como zona azul, en las calles de sus barrios, concretamente en los tramos entre la calle Faisán y la Avenida de Andaluces, la ampliación en la avenida de Dílar, la calle Torre de Comares o la Avenida de la Ilustración.

Los representantes vecinales de la Asociación de Vecinos Zaidín-Campus han entregado en el registro del Ayuntamiento un total de 550 firmas, 44 folios rubricados por residentes que viven en la nueva zona azul que se va a implantar y que quieren mostrar su rechazo por esta actuación, que según han asegurado se hace sin el consenso de los residentes afectados.

"Estamos muy indignados de la implantación, porque cuando hace ya dos años esta asociación protesto y se levantó en contra de que se pusieran este tipo de plazas de estacionamiento. La antigua corporación socialista reculo, y se dijo que se iba a llegar un acuerdo. Ahora a nosotros no se ha informado nada en la junta de distrito, se ha implantado sin ninguna información, estamos muy indignados", ha declarado el presidente de la asociación de Zaidín-Campus, Juan de Dios Jiménez.

Desde la plataforma vecinal consideran que en el distrito del Zaidín hay calles más atractivas para poner este tipo de aparcamientos pagados por tiempo, como el Paseo del Emperador Carlos V, y que con el debido consenso seguro que hubieran llegado a un acuerdo.

"No nos explicamos que se ponga limitación a calles al borde de la capital, cuando se intenta es que los coches no entren al centro. Las zonas se han puesto al borde de la ciudad. Yo no me explico esta actuación, cuando yo personalmente se lo dije a la concejal de movilidad, Raquel Ruz", ha valorado Jiménez

Los vecinos aseguran no ser los culpables de que se haya llegado a un acuerdo con una empresa concesionaria del servicio para la ampliación de plazas de estacionamiento. "Nos dijeron que no contemplaban ponerlo, y ahora aparecen las líneas pintadas sin que se nos diga por qué. Si con las firmas no conseguimos que se detenga, tomaremos otras medidas", han asegurado.

Otro miembro de esta asociación, Nicolás Ramos, ha asegurado que su zona residencial es "un barrio mártir", y que no les dejan "no nos dejan vivir en paz". "Desde un circo, un rallye, la fiesta de la primavera, el festival de rock y ahora nos falta esto, no sé que pecado hemos cometido".

"El dinero de los ciudadanos está mejor en el bolsillo. Si se necesita más dinero lo mejor es administrar mejor. La zona azul se contempló para descongestionar el centro", ha valorado. Además, ambos se han preguntado por qué en el barrio de La Chana, del que procede el alcalde, no se contempla poner la Zona Ora, teniendo ambos la misma categoría de localizaciones más separadas del centro.

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Popular, César Díaz, ha acompañado en la entrega de la documentación a estos vecinos, y ha denunciado que el establecimiento de estas zonas de aparcamiento limitado por tiempo se está implantando "con nocturnidad y alevosía", dándose cuenta los vecinos cada mañana como han pintado las calles sin previo aviso

"Se han establecido 78 calles de diferentes barrios, 13 más de las que están en el contrato de 2019 también firmado por el actual gobierno, que lo dejaron programado. Un 16,6% más de calles sometidas a pago de zona azul en nuestra ciudad", ha señalado Díaz.

El PP le ha pedido al equipo de gobierno del PSOE que "abandone la soberbia y la prepotencia", y que "escuchen a los vecinos y sean sensibles con la petición de estas personas, que rechazan la implantación de la zona azul porque no responde al criterio de necesidad de rotación residencial ni al criterio comercial. Se rige por el criterio de recaudar".