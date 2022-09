Más de 500 vecinos solicitan el bono azul para aparcar con tarifa reducida en la zona ORA de Granada

La solicitud del bono azul, que permite a los residentes aparcar con una tarifa reducida mensual en la denominada zona azul o zona ORA, se ha quintuplicado en Granada en un año. Según ha informado hoy el portavoz municipal, Jacobo Calvo, desde mayo a septiembre se han recibido en Movilidad 507 solicitudes de vecinos para acogerse a esta tarifa. Una cifra muy superior a la el año pasado, que apenas eran un centenar.

El bono azul pueden solicitarlo los residentes de zonas donde haya estacionamiento limitado mediante la presentación de una instancia en las oficinas desconcertadas del Ayuntamiento. Y es una oferta a los residentes de estas calles que se ven afectados por el aparcamiento de pago, que en la ciudad se ha aumentado con unas mil plazas para dar cumplimiento al contrato con la empresa concesionaria.

Una ampliación no exenta de polémica ya que pese a estar acordadas con los vecinos, cuando llega la hora de pintar las líneas, a no todos convence el cambio del aparcamiento libre por el de pago a pesar de que la motivación sea facilitar la rotación y mejorar también el flujo de personas para el comercio y negocios de la zona. Y se quiere evitar eso de dejar aparcado el coche en el mismo sitio todo el día para ir luego al centro o incluso semanas sin moverlo si no se utiliza.

Calvo ha explicado también que se han aumentado 280 plazas en zona blanca con la reordenación del aparcamiento en calles cercanas a la zona azul de forma que se han cambiado aparcamientos en línea por batería para ganar espacio y se han eliminado carriles en otras vías más amplias para ganar también espacio libre y compensar también a los vecinos afectados por la nueva zona azul.

Requisitos y tarifas

Para solicitar el Bono Azul hay que cumplir los siguientes requisitos: Vehículo a nombre del solicitante o estar este acreditado como conductor en la DGT; tener el domicilio del vehículo en Granada; estar empadronado en la zona que se solicita o a menos de 400 metros de lo que se solicita; no tener pendiente de pago IMVTM, ni sanciones de tráfico en vía ejecutiva y tener en vigor la ITV y el seguro del vehículo.

Con el abono, se puede pagar por día a 1,05 euros; un bono mensual (de 1 a 11 meses) a 15 euros el mes o un bono anual (12 meses) por 158,05 euros al año.

Ataques a las máquinas de pago

Además, Calvo ha informado de que se ha abierto una investigación para dar con los autores de los ataques a las máquinas de pago de la zona ORA que se están produciendo en algunas zonas de la ciudad. "Es un grupo reducido de no más de dos o tres personas y que sepan que esto es un delito, no un acto incívico", ha dicho Calvo.

Mientras estén rotos, la zona azul no tendrá aplicación, por lo que se tendrán que reinstalar. Este arreglo no tendrá sobrecoste para la ciudad ya que entra dentro de los seguros de la empresa concesionaria, ha advertido Calvo, que pide también que no se maximice el dato ya que "unos delincuentes no representan a la mayoría ciudadana".