Vecinos ‘se plantan’ en Endesa para acabar con los cortes de luz

Vecinos de la barriada de La Paz 'tomaron' ayer la sede de Endesa para exigir a la compañía medidas eficaces para acabar con los cortes de luz. Varios vecinos y representantes de colectivos e instituciones de la zona acudieron a la sede situada junto a la Plaza del Carmen para presentar una reclamación conjunta por los apagones que ayer volvieron a dejar sin luz la barriada durante más de doce horas.

Según detallaron no abandonarían la oficina hasta que el jefe de la misma les atendiera. Uno de los objetivos era entregar una carta que incluye, por un lado, una reclamación con las incidencias de todo el mes de enero pidiendo además "que se hagan cargo porque así no se puede vivir" explicó el párroco de la iglesia de la Paz, Mario Picazo.

También solicitaron que el acuerdo alcanzado entre Endesa y AVRA para regularizar los contratos y mejorar los contadores de las viviendas se haga extensivo al resto de barrios afectados por los cortes de luz y no sólo a Molino Nuevo. Así explicó María Ruiz Clavijo de la Compañía de María.

El defensor del Ciudadano, Manuel Martín exigió ayer soluciones inmediatas. "No tengo palabras. No existen calificativos para describir lo que está ocurriendo en el distrito Norte. Nada cambia sino cambiamos nada, y como no se ha cambiado nada, muchísimas familias siguen a oscuras: Se levantan y se acuestan sin luz; tampoco en las calles tienen luz", afirmó.

El defensor añadió además que, "la desesperación es real en muchas familias que no pueden hacer de comer, poner la lavadora o simplemente dar un poco de calor a los pequeños y a los ancianos...". "¿Hasta cuando? ¿A qué se espera para que poner fin a esta barbarie? Granada entera tiene que ser consciente de la gran inhumananidad que allí está pasando. Allí viven seres humanos", dijo el defensor.

Por último, añadió que "es más que inmoral lo que esta ocurriendo". "Se está jugando no solo con la salud biológica de las personas, sino con la salud psicológica y social . No será posible erradicar el sufrimiento y la exclusión a la que les está sometiendo está vergonzosa situación sin la participación de todos”.