Los vecinos de Santa Adela piden una mayor intervención social para no convertir esta zona de Granada en un "ghetto"

Los vecinos de Santa Adela han reclamado al Ayuntamiento de Granada un refuerzo en la intervención social que se realiza en la barriada para que no acabe convirtiéndose en un "ghetto". Lo han expuesto en la comisión de Urbanismo, donde mensualmente se da cuenta de la situación del proyecto de rehabilitación. La portavoz vecinal Mari Carmen Ariza, ha tomado la palabra ante los representantes de todos los partidos para plantear su demanda.

"En la parte social hay un problema enorme. Desde que se empezó Santa Adela siempre hay un equipo trabajando con los vecinos para que aprendamos a convivir mejor en el bloque y respetar las cosas. Y es imprescindible que haya más apoyo. Hay una sola trabajadora social", reclama Ariza.

Los vecinos aseguran que en el primer bloque de la fase III la intervención fue un desastre "Que haya una sola trabajadora que se reúna de vez en cuando no es la solución. No podemos olvidar que es un proyecto urbanístico pero también social y que lo que quede sea una trabajadora, no puede ser. Se ha eliminado el resto al final de las subvenciones pero se ha multiplicado el trabajo. No hay parte social que de verdad cubra las necesidades y es muy grave, hay que darle solución. Lo pido por favor a todos los partidos si queremos cambios y que evolucionen las zonas", ha explicado.

Ariza ha lamentado que "por desgracia" no todo el mundo funcione bien en los bloques y sepan convivir. "No se puede seguir permitiendo la mala fama de Santa Adela", ha lamentado. Y advierte: "Sobre este tema no vamos a parar. No lo vamos a pasar por alto".

La portavoz ha recordado también el compromiso institucional de usar los bajos que no se venden como centro juvenil. Ahora, abandonado y sin uso, solo degradan el espacio. "En el segundo edificio se hizo una declaración institucional para destinar los bajos a un centro juvenil. Es imprescindible que a los jóvenes del barrio se le den otras motivaciones y un centro joven es imprescindible", ha expuesto.

El concejal de UP, Francisco Puentedura, ha recordado que en mayo en la modificación presupuestaria de 9 millones que se acordó entre UP y POE venía una partida de 140.000 euros para el refuerzo de personal vía productividad y para dotar del equipo necesario. "Lamentamos que la ejecución sea solo un trabajador social cuando hay dotación presupuestaria para todo un equipo y para el refuerzo que la intervención requiere. No es un problema presupuestario sino de ejecución del presupuesto y de decisión política del Gobierno", ha dicho. Además, recuerda también la dotación presupuestaria de 700.000 euros para el refuerzo del área de Servicios Sociales con contrataciones de seis meses para reforzar prioridades. "Y Santa Adela debe ser una prioridad, por lo que nos sorprende que habiéndose aprobado, no se destine el dinero para lo que habíamos acordado. Si la realidad es esta, nos sentimos engañados por el equipo de Gobierno y exigimos la rectificación inmediata y el refuerzo necesario", añade Puentedura.

Respecto a los locales, ha pedido que si no se venden, se convenie para la cesión y el uso adecuado. Y ha pedido que las viviendas que queden vacías no se vendan y se destinen al parque público, a lo que los vecinos se oponen ya que consideran que un alquiler social puede contribuir a hacer de la barriada "ghettos".

La concejal de Servicios Sociales, Nuria Gutiérrez, ha explicado que el refuerzo presupuestario era para todos los centros municipales, no solo Santa Adela y que "la distribución está consensuada con las direcciones de los centros teniendo en cuenta las necesidades". Asegura que en Santa Adela se había dado orden para dos trabajadoras sociales, por lo que aclararán lo que ha pasado.

Dese la oficina de Santa Adela se ha explicado que el refuerzo por la subvención se ha otorgado previo informe de las necesidades de los programas socioeducativos, por lo que ha sido a demanda. A instancias de ese informe se pidió que no fuera un refuerzo por productividad sino una contratación en horario de mañana y tarde y se ha entendido que con un trabajador y un educador social podría ser necesario. "Si se ve que por la evolución hay que reforzar esa faceta, la más significativa de la actuación, se verá", dicen.