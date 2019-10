La Vicealcaldía seguirá adelante aunque Sebastián Pérez sea senador

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dicho hoy que la creación de la Vicealcaldía en el Ayuntamiento de Granada seguirá adelante aunque Sebastián Pérez, actual teniente de alcalde y aspirante a vicealcalde, salga como senador tras las elecciones del 10 de noviembre al encabezar la lista al Senado del PP de Granada.

Según Salvador, que lo ha felicitado en primer lugar por su candidatura, se suscribió un acuerdo entre PP y Cs que incluía crear la figura de la vicealcaldía, para lo que se necesita mayoría absoluta en el Pleno municipal de la modificación del ROM.

"Hablamos que esta sería la figura en el Ayuntamiento para gobiernos de coalición" con el objetivo de "dar un reconocimiento" al partido que apoya al gobierno y "reforzar la alianza", con lo que Salvador asegura que no afectaría sólo al actual bipartito sino a posibles coaliciones futuras ante la situación política actual.

El alcalde ha asegurado que van a "seguir adelante porque no sólo es para esta coyuntura y no pensar en nombres concretos", por lo que siguió pidiendo "altura de miras" al resto de grupos para conseguir esa mayoría. "Se creará o no según los votos pero eso tampoco dará más o menos importancia porque también el primer teniente de alcalde tiene muchas competencias y un rango especial".

Sobre la inclusión de Pérez en las listas y el procedimiento de Génova, Salvador ha dicho que "son decisiones que tienen que tomar los partidos y no me meteré".