Granada cuenta desde esta semana con un nuevo Centro de Talento y Tecnología, impulsado por Telefónica, y que busca monitorizar la seguridad de los clientes de la compañía y el desarrollo de una unidad central en la prestación de servicios de implementación, soporte y gestión de proyectos, según ha explicado la empresa en una nota de prensa.

La inauguración del centro, ubicado en el Zaidín, ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo; ambos acompañados por distintos cargos políticos y representantes de la compañía.

El presidente de la Junta ha destacado que Telefónica "ha sido y es uno de los grandes nombres propios" de la modernización de España, donde juega un papel fundamental el centro del Zaidín, donde ya trabajan más de un centenar de personales cualificados. Por su parte, Gayo ha puesto el acento en la elección de Granada como una apuesta por el talento local y su capacidad de atraerlo.