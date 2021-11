¿Que viene el lobo? Las consecuencias para Andalucía de la prohibición de la caza

Ha entrado en vigor la orden ministerial que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que conlleva que todas las poblaciones de lobo ibérico de España, dejan de ser especies cinegéticas, lo que implica que su caza está estrictamente prohibida desde ese momento.

A partir de ahora, la captura de un lobo solo se podrá producir bajo unas circunstancias determinadas y siempre será selectiva. Deberán contar, en todo caso, con una autorización administrativa concedida por la comunidad autónoma correspondiente, y siempre que se hayan aplicado por parte de las explotaciones afectadas medidas preventivas para proteger al ganado y estas hayan demostrado que no son efectivas.

También se deberá justificar que la medida no afecte negativamente al estado de conservación favorable de la especie y a la existencia de perjuicios importantes constatados para el ganado en las explotaciones afectadas. Además esta disposición normativa recoge que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, aprobará la Estrategia de Conservación y Gestión del lobo en España, antes de final de año.

Esta medida, que ya imperaba en algunas CCAA y ahora se extiende a los lobos que viven al norte del Duero, no sólo afecta a la prohibición de la caza de la especie, castigándola con pena de prisión (de seis meses a cuatro años) o multa (de ocho a veinticuatro meses), así como con la inhabilitación del derecho de caza, sino también a su captura y oferta con fines de venta o intercambio o a la naturalización no autorizada. La controvertida medida no surge de la nada, lleva, desde su propuesta y anuncio en febrero por el Ministerio, meses de debate, y cuenta con el respaldo de la comunidad científica a través del Comité encargado de analizar y proponer las medidas que afectan a la conservación de la biodiversidad; dicho Comité informó que el estancamiento de la población de lobo ibérico en los últimos años y la congelación de su área de distribución -a pesar de la existencia de hábitats adecuados para su desarrollo más allá del noroeste peninsular-, se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie. La medida es también en respuesta a nuestras obligaciones en el marco de la Unión Europea.

División de opiniones

Mientras los ambientalistas han celebrado la protección del lobo, diversas organizaciones agrarias han mostrado su rechazo. Las primeras lo consideran un avance para la conservación de esta especie y para el equilibrio de los ecosistemas y exigen más medidas que permitan la coexistencia del lobo y la ganadería como la persecución de la caza ilegal, reclamando que se "deje de alimentar el conflicto social" entre el lobo y los ganaderos. Las segundas consideran que la gestión no debe suponer la total protección del lobo y acusan al Gobierno de "condenar a la ganadería y a las razas autóctonas a su extinción", con el blindaje del lobo y prevén que se aumenten los ataques al ganado, las pérdidas del sector y el despoblamiento.

Hay que indicar que el problema de la despoblación, que afecta a amplias zonas de nuestro país, no es a causa del lobo, hay despoblación, y más, en muchos territorios no loberos y por otro lado los problemas de la ganadería extensiva tradicional, y en concreto de las razas autóctonas, no puede achacarse a la presencia de esta especie sino más bien es un problema más complejo derivado de su falta de competitividad frente a la ganadería industrial y las políticas comunitarias, ahora en revisión y a las que las mismas organizaciones profesionales se resisten a su cambio y a la introducción de medidas ambientales cuya aplicación buscan favorecer precisamente a las prácticas tradicionales.

El problema del lobo es que está regresando a lugares en los que había estado ausente durante décadas, a lugares en los que las actividades agropecuarias, la vida de la gente, han cambiado notablemente y los mecanismos y procesos de coadaptación se han perdido. Es cierto que la ganadería extensiva tradicional es positiva para los ecosistemas y que está en peligro pero el problema no es el lobo, o al menos no es el único ni quizás el principal. Y el regreso del lobo, aparte de un bioindicador de la salud de nuestros ecosistemas, puede suponer un revulsivo para la diversificación de las actividades en el medio rural como ya está ocurriendo en algunos lugares en los que el ecoturismo se está convirtiendo en un elemento de desarrollo y centenares de personas acuden a pueblos 'perdidos' para el avistamiento de ejemplares del lobo, o de otras especies singulares.

¿Cómo conseguir la coexistencia entre ganaderos y lobos? Apuesta por el diálogo

En lo que sí coinciden la mayoría de los implicados, polémicas políticas aparte, es en la necesidad del diálogo y la cooperación para la necesaria coexistencia entre la actividad de la ganadería extensiva tradicional y la presencia de esta simbólica especie. Esta, difícil pero no imposible, coexistencia, requiere de muchos esfuerzos económicos, y se necesita mucho trabajo y cooperación y diálogo en el que se vislumbra el papel de 'la Academia' para aportar conocimiento riguroso sobre la situación de la especie y el impacto social, económico y ambiental de las medidas a implementar, así como un seguimiento y evaluación de su aplicación y resultados.

Lo que tenemos que aceptar es que si queremos conservar al lobo, como el lince o el águila imperial, la sociedad en su conjunto debe asumir los costes económicos de la conservación de nuestra rica biodiversidad, de la misma forma que es nuestra sociedad la que se beneficia de los múltiples bienes y servicios que una naturaleza sana nos aporta, y los riesgos diversos, en sentido contrario, que corremos si se produce su deterioro.

Entre las medidas que hay que abordar se encuentra la reforma de la Política Agrícola Comunitaria para el fomento de la ganadería extensiva reconociendo los beneficios ambientales y los servicios ecosistémicos que aporta este sector a nuestros espacios naturales. Tan negativa es una sobrecarga ganadera como la pérdida de esta actividad. En ese sentido los ganaderos tienen que adecuar sus prácticas tradicionales, volver a ser pastores, protegiendo a sus animales encerrándolos durante la noche, acompañándolos a pie o a caballo, cuando sea preciso, durante el día y manteniendo perros guardianes del ganado con sus rebaños en todo momento. De igual forma se requiere una revisión y adecuación de los mecanismos de compensación por ataques de lobos.