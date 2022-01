El vino tinto, un aliado contra el Covid-19

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) ha revelado la facilidad con la que los virus se propagan en nuestro mundo interconectado. Hasta el 20 de noviembre de 2021, se informaron más de 257 millones de casos de Covid-19 y 5,2 millones de muertes en todo el mundo (https://www.worldometers.info/coronavirus/). Durante la pandemia, aunque se informaron rápidamente las características epidemiológicas y los factores de riesgo de la Covid-19, como por ejemplo, la edad, la obesidad y los factores de estilo de vida, los factores de riesgo o de protección de la infección por Covid-19 se desconocen en gran medida.

Los efectos adversos y beneficiosos para la salud, en general, del consumo de alcohol han sido ampliamente documentados. Las relaciones observadas entre el consumo de alcohol y las enfermedades a menudo no son lineales; el consumo de alcohol de bajo a moderado es protector y el consumo excesivo de alcohol es perjudicial. Además, la evidencia ha sugerido los efectos protectores del consumo moderado de alcohol sobre las afecciones cardiovasculares, como la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca. Varios estudios han señalado que las personas que tienen un consumo de alcohol de ligero a moderado sobreviven más tiempo que los abstemios. De todo esto ya les he hablado en otras ocasiones.

Sin embargo, la asociación del consumo de alcohol con el riesgo de infección por Covid-19 o neumonía fue inconsistente y las asociaciones del estado, la cantidad y la frecuencia de diferentes bebidas alcohólicas con el riesgo de Covid-19 y la mortalidad asociada han no ha sido investigados sistemáticamente.

Sin embargo, en un estudio observacional longitudinal, en el que han participado miembros del Centro de Salud Mental de Shenzhen (Hospital de Shenzhen Kangning, Shenzhen) y del Departamento de Neurocirugía, Southwest Hospital, Tercera Universidad Médica Militar (Universidad Médica Militar del Ejército en Chongqing), ambos en China, revisado por científicos de la Universidad de Bari Aldo Moro (Italia) y por expertos del Instituto de Psicología de la Academia China de Ciencias (CAS), ha sido al fin editado por Megan A. McCrory de la Universidad de Boston (Estados Unidos) se han investigado sistemáticamente las asociaciones del consumo de alcohol (estado, frecuencia, cantidad y subtipo de bebidas alcohólicas) con el riesgo de Covid-19 y la mortalidad asociada después de ajustar varios factores de confusión. Examinaron más a fondo la asociación "dosis-respuesta” entre el consumo de alcohol y el riesgo de Covid-19 dibujando la trayectoria de riesgo de Covid-19 con diferentes cantidades de consumo de alcohol.

Así, se analizaron la asociación del consumo de alcohol inicial con el riesgo de Covid-19 y la mortalidad asociada según el estado de un bebedor de alcohol, la frecuencia del consumo de alcohol y su frecuencia semanal. El estado de un bebedor de alcohol se agrupó en no bebedor, bebedor anterior y bebedor actual. La frecuencia de consumo de alcohol se dividió en baja frecuencia (menos de tres veces por semana), alta frecuencia (unas tres veces por semana) y nunca (nunca o solo en ocasiones especiales). La cantidad de consumo de alcohol se calculó sumando el consumo promedio semanal de vino tinto, champagne más vino blanco, cerveza y sidra, licores y vino fortificado.

El objetivo consistía en evaluar las asociaciones del estado, la cantidad y la frecuencia del consumo de alcohol en diferentes bebidas alcohólicas con el riesgo de enfermedad por Covid-19 y la mortalidad asociada. Este estudio incluyó a 473.957 sujetos, 16.559 de los cuales dieron positivo por Covid-19.

Los resultados mostraron que los sujetos que consumieron el doble de alcohol por encima de las pautas tenían un mayor riesgo de Covid-19. Sin embargo, el consumo de vino tinto por encima o el doble de las pautas tuvo efectos protectores contra el Covid-19. El riesgo de Covid-19 parece variar entre los diferentes subtipos, frecuencia y cantidad de bebidas alcohólicas. El vino tinto, el vino blanco y el champán tienen posibilidades de reducir el riesgo de Covid-19. No se recomienda el consumo de cerveza y sidra y licores y el consumo excesivo de alcohol durante las epidemias. La guía de salud pública debe centrarse en reducir el riesgo de Covid-19 mediante la promoción de hábitos de vida saludables y políticas preferenciales entre los consumidores.

Los factores de confusión fueron variables demográficas (edad, sexo, nivel de educación, etnia, estado laboral, índice de masa corporal (IMC), calificación general de salud, ritmo de caminata habitual y privación de Townsend) y enfermedades graves (enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes), enfermedades respiratorias y cáncer).

Los polifenoles, que están presentes en diversos grados en las bebidas alcohólicas, tienen propiedades antioxidantes, particularmente en los vinos, entre los cuales el vino tinto tiene las concentraciones más altas de compuestos fenólicos. Los estudios han demostrado que los vinos exhiben propiedades beneficiosas que son independientes de la presencia de alcohol y deben atribuirse a su contenido polifenólico.

Por ello, el vino tinto proporciona beneficios adicionales a otras bebidas alcohólicas al disminuir la presión arterial, inhibir la oxidación de partículas de lipoproteínas de baja densidad y otros efectos favorables sobre el estado redox celular, mejorar la función endotelial, inhibir la agregación plaquetaria, reducir inflamación y adhesión celular, y proteínas activadoras que previenen la muerte celular. Los polifenoles podrían evitar los efectos de varios tipos de virus, como el virus de Epstein-Barr, enterovirus, virus del herpes simple (HSV), virus de la influenza y otros virus que causan infecciones relacionadas con las vías respiratoria.Estos hallazgos respaldan la noción de las fuertes propiedades beneficiosas del vino tinto contra el riesgo de Covid-19.

No se recomienda el consumo de cerveza y sidra independientemente de la frecuencia y cantidad de consumo de alcohol, lo que aumenta el riesgo de Covid-19. Además, no se recomienda beber en exceso ninguna bebida alcohólica.

Fuente: "Covid-19 Risk Appears to Vary Across Different Alcoholic Beverages" Front. Nutr., 03 January 2022 | https://doi.org/10.3389/fnut.2021.772700