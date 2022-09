Los vinos favoritos de Isabel II

Hoy hablamos de cuáles eran los vinos favoritos de la reina Isabel II , la mayoría de Francia, pero también de otras partes del mundo. Obviamente, su majestad probó lo de mejor en cuanto a cosechas internacionales, sin embargo hay algunas etiquetas en particular y casas vinícolas que se ganaron un lugar entre los vinos predilectos de la reina, cuyos precios van de los 39 euros a más de 500 euros los más exclusivos. Veamos cuáles son.

• Champagne Bollinger (AOC Champagne, Francia): Este champagne se puede jactar de haber sido el primer proveedor de vinos y champagne de la Casa Real Británica. La relación data de 1884, durante el reinado de la Reina Victoria, la abuela de Isabel II. Pero además, puede presumir de ser el “champagne oficial” del agente 007, James Bond desde 1973.

• Champagne Krug (AOC Champagne, Francia) : Esta Casa de Reims también ostenta el título de proveedor oficial de vinos de la Casa Real Británica. De sus champagnes, el preferido de la reina Isabel II era un Chardonnay llamado Krug Clos du Mesnil y el Grande Cuvée Brut.

• Champagne Lanson (AOC Champagne, Francia): la Casa Lanson es una de las elaboradoras de champagne más antiguas. Fundada en 1760, cuenta con 260 años de tradición. También es proveedora oficial de la Casa Real Británica desde 1900 y, el preferido de la reina era el Lanson Extra Age Brut.

• Champagne Pol Roger (AOC Champagne, Francia): Pol Roger era el champagne preferido de Sir Winston Churchill desde 1908, por lo que en 1975 la marca quiso homenajear al primer ministro que compartió su mandato con la monarca con una edición que llevara su nombre. De allí nace Pol Roger Sir Winston Churchill 2012, un coupage de Pinot Noir y Chardonnay, con 10 años de envejecimiento en bodega. A pesar de que Churchill nunca pudo probarlo, Isabel II si lo hizo y desde ese momento se convirtió en una de sus marcas y ediciones favoritas de todos los tiempos.

• Château d’Yquem 2019 (AOC Sauternes, Francia): esta casa productora nació en 1593 en la región de Sauternes, en Burdeos. Está considerado el mejor vino dulce del mundo por varias listas que reconocen y galardonan los mejores vinos a nivel internacional. Es un vino blanco muy especial ya que su dulzor lo obtiene de un hongo que provoca una enfermedad, la botrytis, que hace que las uvas se deshidraten en la propia cepa, para lo que se necesitan unas características meteorológicas muy determinadas que se dan en escasos lugares del mundo. La última edición de 2019 se colocó rápidamente entre los vinos favoritos de Isabel II.

• Biondi-Santi Riserva (DOCG Brunello di Montalcino, Italia): nacido en Siena (Italia) en 1888, se trata de un vino muy exclusivo elaborado artesanalmente con uvas de cepas de no menos de 25 años. A pesar de llevar más de 120 años en el mercado, la casa vinícola atrajo mucho la atención en 1947, pues fue el vino que se sirvió en la boda de la reina Isabel con el duque Felipe de Edimburgo, celebrada en la Abadía de Westminster. Este vino es tan exclusivo que únicamente se han fabricado 40 ediciones desde su creación en 1888.

• Graham’s Colheita 1994 (DOC Porto, Portugal): Fundada en 1820, la Casa Graham’s posee dos de las mejores propiedades del valle del Duero, en Portugal: Quinta dos Malvedos y Quinta do Tua, en Oporto. Graham’s es una casa vinícola independiente que pertenece a la familia Symington, productores de Oporto desde el siglo XIX, y cuyos ancestros fueron el origen de las primeras exportaciones en 1652. La edición Colheita 1994 ganó este 2022 como mejor vino de Portugal. Es de las pocas casas vinícolas no francesas que pueden jactarse de ser proveedores de vino de la casa Real Británica desde 2017.

• Harveys Very Old Amontillado VORS (DO Jerez, España): perteneciente a la gama VORS (Very Old Rare Sherry) de la Casa Harveys, este vino fue premiado como el Mejor Vino del Mundo en 2019 y 2021 en el Sommelier Wine Awards y el International Wine Challenge. Es proveedor oficial de la Casa Real inglesa desde 1969, siendo la única casa vinícola española en ostentar dicho reconocimiento.

• Buckingham Palace Sparkling Wine (Reino Unido): para celebrar el Jubileo de Platino que celebró los 70 años de Isabel II en el trono, la Casa Real lanzó ese año su propio vino, llamado Buckingham Palace Sparkling Wine. Se trata de un espumoso, coupage de Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier con un sabor afrutado y dulzón que –de acuerdo con algunos sommeliers- combina con comida típica inglesa salada como mariscos o fish&chips, así como con los quesos cheddar maduros. De hecho vimos imágenes de la reina brindando con este espumoso durante algunos actos del jubileo.

¡¡¡Un brindis por la Reina Eterna!!!