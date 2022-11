Últimas plazas para visitar la Alhambra este puente de la Inmaculada

La Alhambra está a punto de finiquitar las entradas para el monumento en la primera semana de diciembre. Este mes comienza con la celebración de dos festivos nacionales, los días de la Constitución, el martes 6, y la Inmaculada, que cae el jueves 8. El Patronato, en su página web, indica que ya hay varios días en los que ya no es posible adquirir tickets para acceder al complejo palatino y quedan pocas entradas en los escasos días en los que es todavía posible hacerse con un billete. El pasado año para estas mismas fechas el monumento vendió más de 27.000 pases.

Así, según la web del Patronato de la Alhambra y el Generalife, ahora no hay entradas desde el sábado 3 de diciembre al sábado 10, con la excepción del martes 6 y domingo 11, únicos día en el que es posible hacer la compra de billetes. Toda la semana está prácticamente completa. Posiblemente en estos días se complete el cupo y no sea posible entrar en la Alhambra durante toda la semana en la que, por otro lado, no habrá puente escolar. En Andalucía serán festivos el martes y el jueves únicamente, y habrá clase el lunes, miércoles y viernes.

El precio de las entradas para particulares es de 14 euros más una comisión y el IVA de la citada comisión si se adquieren en la web de la venta oficial de entradas. En total, 14,85 euros para la visita general. La entrada para Generalife es de 7 euros.

Para el 1 de enero de 2023 está previsto un incremento de los precios de las entradas, aunque actualmente se pueden comprar los tickets al mismo precio que el establecido hasta el 2022. Para esta Navidad, como es habitual, el monumento estará cerrado tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero. No quedan entradas para el 27 y 28 de diciembre, mientras que para el resto de días del periodo navideño quedan las últimas plazas.