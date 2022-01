Visitas restringidas y acompañamiento solo para pacientes vulnerables: nuevas medidas en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha decidido modificar las condiciones para visitas y acompañamiento de pacientes. Desde este viernes 28 de enero, sólo podrán acceder al centro acompañantes de pacientes que presenten una alta dependencia, menores, o que se encuentren en una situación crítica como fases de final de la vida.

Estas nuevas condiciones de acceso al centro se llevarán a cabo en las áreas de Urgencias, Cuidados Críticos, hospitalización, consultas externas y pruebas funcionales y diagnósticas para garantizar las condiciones de seguridad, tanto de usuarios como del personal de cada una de las áreas y servicios.

La comisión multidisciplinar Covid de este hospital ha determinado que en las áreas de ingreso hospitalario será el personal responsable médico y de enfermería el que valore la presencia de algún familiar en cada uno de los casos con estas nuevas restricciones. Y en el área de Urgencias y de consultas externas y pruebas diagnósticas, será el personal de control de acceso el que supervise el necesario acompañamiento.

Los pacientes vulnerables que reciban la autorización podrán recibir visitas de una única persona que deberá ser siempre la misma. Los visitantes deberán identificarse para entrar y no deambular por las zonas comunes del centro sanitario. No obstante, los familiares de los pacientes que no puedan recibir visitas estarán debidamente informados, vía telefónica, sobre el estado de estos, en una franja horaria determinada para tal fin.

La dirección del centro ha recordado que es necesario, para todos los acompañantes que sean autorizados a permanecer en el centro, su debida identificación y el pasaporte Covid para garantizar que se encuentran inmunizados con la pauta completa de vacunación. Estas medidas serán revisadas por la comisión Covid dentro de dos semanas y se modificarán en el caso de que dicha situación pandémica mejore.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves mantiene activo el plan de contingencia para adaptarse a la situación actual y garantizar la atención, tanto a pacientes Covid como no Covid, en cada una de las áreas y servicios, además de tener circuitos diferenciados en las áreas de Urgencias, Cuidados Intensivos, y hospitalización.

La dirección del hospital agradece, una vez más, la implicación de todos los profesionales para hacer frente a esta situación de pandemia en la que nos encontramos inmersos desde hace casi dos años, así como la comprensión de la ciudadanía por estas medidas temporales y excepcionales, con las que se quiere proteger la seguridad de profesionales y pacientes