La vuelta del puente trae 17 muertos por coronavirus más en Granada

Granada cumple hoy el décimo día de apertura de la actividad no esencial sin datos de incidencia importantes para medir el impacto del coronavirus, que además se han visto afectados por los días festivos de este pasado puente, por lo que los datos correspondientes a la jornada de ayer pueden no ser del todo significativos. Lo único que sí es 'de verdad' y que no sabe de puentes ni laborables es el número de muertes, que registra en Granada su peor día en una semana con 17 fallecimientos.

La provincia sigue aparentemente con la incidencia a la baja aunque los datos de los últimos días están claramente marcados por un largo 'efecto fin de semana' a causa del puente de la Constitución. El dato de hoy habla de 32 nuevos casos de Covid-19 en la provincia, de los cuales solo 10 tienen fecha de diagnóstico del día de ayer. Esta cifra sigue siendo una de las más bajas de Andalucía, por lo que en esa comparación sí se puede apreciar que la incidencia continúa yendo a la baja, tanto en la comunidad como en la provincia.

Así, en la última semana se han notificado 446 contagios en Granada mientras que en la anterior, cuando iban tres semanas de 'semiconfinamiento', esa cifra era de 1.072. La tasa de incidencia acumulada es, pues, de 166 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días, la tercera más baja de la comunidad, sólo con Málaga y Sevilla con mejores indicadores. Habrá que ver a partir de mañana si esa incidencia ha crecido cuando se empiecen a normalizar los resultados de las pruebas tras el puente.

El resto de datos del coronavirus en la provincia son consecuencia de la gran oleada de octubre y noviembre. Hoy aparecen en el parte 17 muertos más que elevan el global de Granada a 921, el que tiene fecha de diagnóstico más reciente, del pasado 5 de diciembre.

También siguen un ritmo diferente al de los contagios las hospitalizaciones, que no terminan de decrecer en cuanto a nuevos ingresos. Son 20 en la última jornada, de los cuales 4 han sido en UCI. Esto se está traduciendo en una mejor bajada del ritmo de altas hospitalarias después de los brusco descenso de las dos semanas anteriores.

Hoy quedan 239 pacientes en régimen ordinario Covid en Granada y 84 en estado grave (323 en total). Así, se mantienen los mismos pacientes en UCI y sólo hay 3 altas nuevas en las últimas 24 horas. Y no será por personas recuperadas. En el parte de hoy se indica que son 1.379, por lo que Granada adelanta a Málaga como la provincia con más curados de coronavirus, sólo quedando detrás de Sevilla.