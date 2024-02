Dos zorros salvajes recorren las vías del Metro de Granada

Insólita imagen la que ha sido grabada de madrugada por las calles de Granada. Dos zorros salvajes aparecieron en la ciudad la semana pasada y recorrieron a sus anchas y con total tranquilidad la zona del Parque Tecnológico de la Salud, incluso llegando a ocupar las vías del Metro.

La incursión en la ciudad de estos pequeños e inteligentes animales fue grabada por un videoaficionado que, desde su coche, siguió a los zorros en parte de su recorrido por la zona más al este de la capital nazarí.

En las imágenes se puede comprobar como los zorros caminan con tranquilidad por la zona de las vías del Metro en los alrededores de la parada 'Dílar', a lo largo de la Avenida de la Ilustración del PTS. Su camino solo se ve interrumpido por la aparición del vehículo y la persona que los estaba grabando. Sin embargo, lejos de asustarse y huir, continúan su recorrido, dejando atrás la parada y en dirección al río Monachil.

Afortunadamente, no pasaba ningún tren del Metropolitano que pudiera haber puesto en peligro la vida de los animales. De hecho, viendo las imágenes, se puede comprobar como en la parada no hay tiempo de llegada de un próximo tren, por lo que la caminata de los zorros se produjo de madrugada, cuando el servicio no estaba en funcionamiento.

No es la primera vez que animales salvajes se acercan hasta la ciudad nazarí en busca de comida o explorando zonas desconocidas para ellos. Sin ir más lejos, este pasado verano una manada de jabalís hizo una incursión en el barrio de Bola de Oro e incluso llegaron a ser grabados por los granadinos, que vivían la escena con una mezcla de estupefacción y miedo.

Su presencia lejos de su hábitat natural se debe, principalmente, a la falta de lluvias y a la sequía que se mantiene desde este verano. Al no haber precipitaciones, la comida para estos mamíferos escasea, por lo que deciden buscar alimento en zonas en las que no es habitual verlos.