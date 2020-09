Ochenta y nueve años de historia del Granada CF resumida en diez encuentros claves

El Granada CF afrontará este jueves uno de los encuentros más importantes de su historia, el debut en Europa. Pero no es la única cita que ha sido importante en sus 89 años, los cuales dan para muchas situaciones, ya sean de alegría o de supervivencia, teniendo choques que han marcado el devenir de su historia. Unos partidos que merecen mención ahora que va a dar un paso más en su amplia trayectoria.

Han sido seis las ocasiones en las que el Granada CF ha conseguido ascender a Primera División. El primero de ellos fue en 1941, tan sólo 10 años después de su fundación. Data de un 6 de abril en un encuentro ante el Castellón, donde un gol de César marcó la historia y dio el primer ascenso de su historia a Primera.

Vuelta a primera

Pasaron más de 15 años para que volviera a suceder lo mismo. Fue la temporada 1956-1957, quedando primeros del grupo sur de Segunda división. Quizás no fue la mejor actuación de su vida, ya que perdieron por 2-1 ante el Extremadura, pero la derrota del Hércules en casa del Alicante hacía que el Granada CF ascendiera y se hiciera con el título de campeón.

Única final de copa

No termina ahí la cosa, ya que existe otro encuentro muy importante que recuerdan los aficionados más mayores. Fue en el año 1959, en una competición donde no los aficionados no han visto a su equipo llegar muy lejos hasta hace poco: la Copa del Rey. El curso pasado, consiguió colarse hasta semifinales, pero no llegó hasta la gran final, algo que sí hizo hace ya 61 años. En dicha competición, por aquel entonces conocida como Copa del Generalísimo, consiguieron vencer a Elche, Cádiz, Real Madrid y Valencia. Esto les hizo plantarse en la final contra el FC Barcelona, un encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu. A pesar del desplazamiento de miles de aficionados y el empeño del club rojiblanco, nada pudieron hacer ante el Rey de la Copa. Sucumbieron por 4-1, pero aun así es uno de los partidos que quedó para la posteridad.

Ascenso en un derbi

Volvieron a pasar varias temporadas para ver otro ascenso. En 1965-1966, con Jeno Kalmar en el banquillo, el club nazarí tuvo que jugarse el ascenso en una promoción y contra el eterno rival de la época, el CD Málaga. Tuvo lugar un 22 de mayo en la ciudad malacitana, partiendo con ventaja del partido de ida (2-1 para los rojiblancos). El envite finalizó con 1-1 en el marcador, ascendiendo así por tercera vez a la máxima categoría del fútbol de nuestro país.

Última alegría del S. XX

Poco tardó en llegar el cuarto ascenso, ya que en la 1966-1967 descendió y en la 1967-1968 volvió a retornar a Primera. Fue en una circunstancia similar a la del segundo ascenso, ya que no vencieron en su último encuentro y perdieron por 1-0 ante el Mallorca. Pero el Calvo Sotelo perdió en Cádiz, haciendo que el premio fuera para los nazaríes.

Ascenso a 2ªB en 2006

Otro de los más fundamentales fue el del retorno a Segunda División B en 2006. El Granada CF arrastraba 19 años lejos del fútbol de élite y cayó por impago a Tercera División. Cuatro años de sufrimiento que casi llevan a la entidad a la desaparición. Pero lograron salir del pozo del Grupo IX ante el Guadalajara. Partieron con desventaja en la vuelta, ya que perdieron 1-0 en la ida. Ante 18.000 personas en Los Cármenes, el Granada CF consiguió igualar la contienda con 1-0 e ir a la prórroga. Fue ahí donde llegó el éxtasis con dos tantos más que hicieron que la victoria cayera del lado granadino. Para más importancia, el no ascender podría haber supuesto la muerte del club, por lo que es uno de los triunfos con más importancia de su historia.

Ascenso a 2ª en 2010

Si ascender a Segunda B fue valioso, el siguiente partido con la misma importancia fue el volver a Segunda A, regresar al fútbol profesional. Se cumplieron 10 años el pasado mes de mayo del ascenso ante el Alcorcón, marcando otro hito. La entidad había confiado en Fabri González para las últimas ocho jornadas, consiguiendo finalizar líder y tomando el camino rápido para ascender en una sola eliminatoria. No se lo pusieron fácil los madrileños, que intentaron remontar el 2-0 de la ida y consiguieron ponerse 1-0 frente a su público. Pero con garra y mucha fuerza, el equipo nazarí aguantó el resultado y consiguió ascender a Segunda División A.

Conquista de elche

El quinto ascenso a Primera puede que sea el más recordado, al menos en el fútbol moderno. Tras subir en la campaña 2009-2010 a Segunda, tan sólo una temporada después consiguió volver a Primera tras 35 años. Además, con una dificultad extra, ya que ese año se instauró de nuevo la promoción de ascenso, teniendo que pasar dos eliminatorias de ida y vuelta. Fabri seguía en el banquillo e hizo lo impensable. Eliminaron al Celta en penaltis en la primera ronda y consiguieron deshacerse del Elche en la segunda. Empataron a cero en casa ante los ilicitanos y se lo jugaron todo en la vuelta. 1-1 fue el resultado, con gol de Ighalo, pero el valor doble de los goles fuera de casa hizo que consiguieran volver a Primera.

El último ascenso

El último de los ascensos es recordado prácticamente por todos, fue en la 2018-2019 con Diego Martínez en el banquillo. Mallorca, ciudad que ya vio ascender al Granada CF, sería el escenario para un nuevo hito. Empataron 1-1 en Son Moix, pero fue suficiente para ascender por la vía rápida y quedar entre los dos primeros.

Debut en Europa

El último duelo que pasará a la historia del Granada CF tendrá lugar este jueves frente al Teuta albanés en la Europa League. Será la primera vez que el club rojiblanco juegue en Europa, aunque aún le queda camino por recorrer, ya que debe superar tres eliminatorias para llegar a la fase final de la competición. Pero el de esta semana será el primer paso, la primera ocasión en la que el escudo del conjunto nazarí pasee por Europa y muestre su nombre al Viejo Continente. Parte como favorito, pero sea cual sea el resultado, ya quedará como uno de los envites más importantes de su historia.