Aarón Escandell, exjugador del Granada CF: “Sentía que mi etapa se había terminado, necesitaba nuevos retos”

Aarón Escandell ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Cartagena FC. Acompañado de Manuel Sánchez Breis, el cancerbero ha asegurado que su llegada “no es dar un paso para atrás. Sentía que mi etapa en Granada se había terminado y buscaba dar un nuevo paso en mi carrera. Soy ambicioso y tenía ganas de buscar nuevos retos. Desde el minuto uno que me llamó el Cartagena no me lo pensé y dije que sí”.

"Cuanta más competencia, mejor"

Allí tendrá la exigente competencia de su compañero Marc Martínez. Escandell ha afirmado que su relación es “muy buena”, pues “cuanto más sana sea la competencia, mejor. Tenemos una buena relación, nos hemos enfrentado en Segunda B y nos llevamos muy bien. Marc ha hecho un gran año, le he seguido a él y he seguido al Club. Ahora tenemos que trabajar los dos para demostrar en el verde”.

Al arquero de Carcagente le han cuestionado de igual manera los motivos para elegir el proyecto albinegro, que le convención desde el primer momento. “También me habló muy bien Pablo Vázquez, con el que tengo mucha relación. Están haciendo las cosas muy bien y el año pasado hicieron un juego muy vistoso, que me gustó mucho. La forma de jugar me viene muy bien para mi. Pienso que Cartagena va a crecer muchísimo en los próximos años”.

"Me han acogido muy bien"

“Vengo a demostrar que puedo ser portero aquí en el Cartagena. Quiero crecer y hacer crecer al equipo. También vengo a mejorar y a ayudar a Marc a ser mejor portero, tenemos que ayudarnos mutuamente”, ha añadido un Aarón Escandell que además destacó que “es un club muy familiar, hay muy buenas relaciones con todos. Me han acogido muy bien, hay una piña excepcional y a cada nuevo jugador se le acoge de manera excepcional”.

Por su parte, Manuel Sánchez Breis se refirió a Aarón Escandell como “un futbolista del que tenemos buenos informes de todos los entrenadores de porteros que han pasado por aquí y todos me han dicho que era la mejor opción. Lo conocemos a la perfección y para mí es una apuesta segura. Con Aarón y Marc estamos en condiciones con cualquiera de los clubes en esta demarcación porque los dos son de Primera División”.