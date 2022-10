Alberto Perea, jugador del Granada CF: "Con esta victoria decimos que estamos aquí"

El jugador del Granada CF Alberto Perea pasó por zona mixta después del encuentro ante el Sporting para valorarj lo que había supuesto el partido ante el cuadro gijonés. El albaceteño se mostró contento "por el resultado y el trabajo del equipo. Nos hacía falta ganar de esta manera y vendrá bien para todo, para coger confianza y tener una buena dinámica". Individualmente, Perea está "feliz" porque marcó y porque "me viene bien para pillar la chispa con minutos".

Según el atacante rojiblanco, "el fútbol es así", y la sequía se puede "cortar". Al parecer de Perea, "tenemos un gran equipo y podemos ganar así, con esta diferencia, aunque no nos podemos venir arriba. Ahora hay que seguir trabajando y pensar en el Tenerife", advirtió.

Alberto Perea no disputaba minutos desde el encuentro ante el Leganés, aunque su lesión fue en el encuentro ante el FC Andorra. A pesar de que el jugador confesó que podía jugar con molestias aseguró que "necesito estar fino para dar el máximo. Acepto todo y veo normal que si no estaba bien me quedara en el banquillo".

Perea cree que ante el Sporting, el equipo "dio un paso adelante", aunque ya la semana pasada "jugamos bien con la Ponferradina. Tenemos un buen equipo, tanto por los que han jugado como por los que no y los que están lesionados. Con esta victoria decimos que estamos aquí", esgrimió.

"Puedo jugar en las tres zonas, pero de media punta solo en mis primeros años con Álvaro Cervera. Donde realmente me siento a gusto es en la banda izquierda", matizó el atacante nazarí.