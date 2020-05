Álex Martínez: “Ojalá pueda estar aquí muchos años más”

Álex Martínez ha sido el último elegido rojiblanco para pasar por un directo en las redes del Granada. La cuarentena ha afectado de una forma distinta al lateral zurdo, pues él se encuentra inmerso en el proceso de recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles derecho con síndrome de Haglund. El defensor destaca la buena sintonía de un buen vestuario en el que ya lleva tres años. El ex del Betis espera “estar muchos más” en el equipo y que las lesiones le respeten como en su primer año en la entidad.

“Echo de menos un montón a los compañeros. Nunca hemos estado tanto tiempo sin vernos”, ha manifestado el jugador, al que se le están “acabando las ganas de estar en casa”. Álex Martínez ve más lejos la vuelta a los terrenos de juego debido a que todavía está recuperándose de su lesión, pero piensa que “ya es hora de volver a hacer lo que más nos gusta”.

El carrilero ha explicado que no ha “podido trabajar igual que en la Ciudad Deportiva” para hacer progresos, aunque ha alabado al personal médico rojiblanco en general y a Alberto Vera en particular. “Me dieron cuatro meses de recuperación. Llevo casi tres y estamos avanzando bastante”, ha declarado el sevillano que se siente “en deuda” con los seguidores por no haber podido devolver desde el césped el cariño recibido debido a la mala racha de lesiones que atraviesa. “Han estado desde el primer minuto que yo llegué. Han ido a todos los campos y a todas las ciudades”, ha asegurado.

"Lo mejor de este vestuario son las buenas personas que hay. Son gente sana, humilde y trabajadora”

Esta campaña es la tercera del canterano bético como futbolista del Granada, donde ha encontrado estabilidad y ha alcanzado el pico de madurez en su carrera. “Desde que llegué aquí me han tratado como en ningún club”, ha señalado el lateral, cuyo contrato termina en 2021. Álex ha expresado su deseo de “estar muchos años más” en el conjunto nazarí, donde se siente “como en casa” y “muy querido”.

El futbolista es buen conocedor de otro de los encantos del equipo: la armonía del grupo. “Lo mejor de este vestuario son las buenas personas que hay”, ha comentado el andaluz, que califica a sus compañeros como “gente sana, humilde y trabajadora”. “He estado en muchos vestuarios, pero como este ninguno” , ha afirmado el defensor, que ha explicado que en el Granada “va uno a entrenar contento porque sabe que va a disfrutar”. El ‘3’ ha confesado que le “ayudó bastante anímicamente” el apoyo de sus compañeros a través de una camiseta cuando volvió a caer lesionado. “Para mí esos detalles marcan la diferencia de un equipo”, ha dicho Álex Martínez.

El jugador ha elegido el partido del ascenso en Mallorca como el mejor momento vivido durante su etapa en el club, mientras que a nivel individual se queda con su primera temporada como rojiblanco, en la que disputó las 42 jornadas de competición liguera. “Me respetaron las lesiones, que ahora mismo no me están respetando”, ha dicho el carrilero, que eligió su tanto de falta ante el Albacete en el Carlos Belmonte en la temporada 2017-18 como el mejor libre directo que ha anotado como granadinista.

El ex del Elche contó que mantiene el contacto con compañeros a través de whatsapp y videojuegos. “Esperemos que salga todo esto adelante”, señaló el lateral, que podría llegar a reaparecer esta campaña si los plazos de su lesión se cumplen.