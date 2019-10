Álex Martínez califica de "peligroso" el partido ante el Betis

El lateral del Granada Álex Martínez, ya totalmente recuperado de la lesión muscular que le ha tenido de baja desde que comenzó la temporada, ha manifestado que está "mucho mejor y disponible para cuando el míster crea oportuno". El defensa ha subrayado que lleva cerca de un mes entrenando con normalidad y reconoce que "cuando uno ha tenido una lesión cuesta entrar". Para ello, según añadió, "trabajo día a día al máximo para estar al cien por cien lo antes posible".

Para Álex Martínez, el próximo partido del Granada será "especial", pues el conjunto de Diego Martínez se medirá el domingo al Betis (Los Cármenes, 14:00 horas), un equipo en el que el jugador ha estado 15 años y en el que, subrayó, "he crecido como jugador y persona".

No obstante, el lateral tiene claro que "vamos a intentar salir a por los tres puntos", para lo que también hace falta, añadió, contar con la afición: "Esperemos que el domingo nos siga toda la gente, pues nos ayudan muchísimo en casa y fuera".

Con los pies en el suelo

Álex Martínez prevé un encuentro "muy complicado" porque a su juicio el Betis "tiene muy buenos jugadores". Después de afirmar que el Granada tiene que intentar aprovechar "que su racha no es buena", avisó que "pero es un partido peligroso porque ellos vienen con la necesidad de puntuar". No obstante dejó claro que "estamos en nuestro campo y no vamos a dejar de seguir haciendo las cosas bien".

"Hay mucho trabajo detrás, ahora toca disfrutar de que estoy recuperado"

"Si el domingo ganamos el Granada se pone con 20 puntos", recalcó Ález Martínez, que también recordó que "nos da igual la posición, todos sabemos que el objetivo es la permanencia y vamos a intentar conseguirla lo antes posible".

Además, hizo referencia a la manida consigna instaurada por el entrenador del Granada, Diego Martínez, de ir paso a paso, al señalar que "a este equipo lo único que le importa ahora mismo son los tres puntos del domingo".

Mirar hacia adelante

Sobre el largo periodo que ha estado en el dique seco –antes de la lesión del pasado verano una rotura parcial en el tendón de Aquiles en diciembre del año pasado le hizo perderse lo que restaba de campeonato–, el defensa aseguró que "ha sido bastante duro porque desde que llegué lo había jugador todo hasta que tuve la lesión".

A pesar de lo vivido, Álex Martínez quiere mirar hacia adelante: "Hay que levantar la cabeza en el fútbol y la vida. Hay mucho trabajo detrás, ahora toca disfrutar de que estoy recuperado".